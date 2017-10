Política

El Gobierno acusa a Podemos de no tener clara la unidad de España y le avisa de que lo pagará en las urnas

El ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, ha acusado a Podemos de no tener clara la unidad de España y de no explicar su posición al respecto "en un momento serio y crítico como este" por la situación en Cataluña, por lo que le ha advertido de que lo pagarán en las urnas. "No van a ganar porque nadie sabe dónde estás ustedes y los españoles no se lo van a perdonar".