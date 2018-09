El Gobierno acusa a PP y Ciudadanos de "ponerse de perfil" ante la dictadura por no respaldar la exhumación de Franco

La vicepresidencia del Gobierno, Carmen Calvo, ha acusado este jueves a PP y Ciudadanos de "ponerse de perfil" ante la dictadura por no apoyar el decreto-ley que da cobertura jurídica a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y les ha avisado de que, con su abstención en la convalidación de esta norma, "van a quedar retratados para la Historia, consigo mismos" y con los españoles.

Así lo ha señalado Calvo durante su intervención en el Pleno del Congreso ante el que ha defendido el uso de la fórmula del decreto-ley para llevar a cabo esta medida, incidiendo en que se va tomar "con 40 años de retraso" y en que el Ejecutivo no quería dilatar más la "atroz anomalía democrática" que supone tener a "un dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar en el que puede ser exaltado".

"Desde 2007, con la Ley de Memoria, el retraso es insostenible", ha aseverado Calvo, recordando que el Gobierno está dando cumplimiento a un mandato del Congreso y también de Naciones Unidas y que se va a sacar a Franco con todas las garantías propias de un Estado de Derecho a los afectados y "respetado sus restos mortales".

AGRAVIO RESPECTO A LOS QUE SIGUEN EN CUNETAS

Pero "sobre todo", ha dicho, con "respeto" a "todas las víctimas", especialmente a las que siguen sin identificar en fosas comunes para cuyas familias supone "un agravio" que Franco descanse en Cuelgamuros. "No hay respeto, ni honra, ni justicia, ni paz, ni concordia mientras los restos de Franco estén en el mismo lugar que los de las víctimas", ha indicado, antes de recalcar que "quien no vea la urgencia" del traslado de los restos es porque "no ve la necesidad".

"No puede haber justicia ni concordia sin resolución de lo que lleva siendo injusto desde hace 40 años", ha concluido, invitanado a todos los diputados a respaldar el texto del Gobierno, ante la mirada de varias víctimas y del hispanista Ian Gibson, que seguían el debate desde la tribuna de invitados.

Los partidos de la oposición favorables a la convalidación han aprovechado el debate para adelantar las cuestiones que plantearán como enmiendas durante su tramitación en el Congreso: garantizar la identificación y exhumación de las miles de personas que siguen enterradas en cunetas, la anulación de juicios políticos del franquismo, la retirada de simbología franquista o la reforma de la Ley de Secretos Oficiales para garantizar el libre acceso a la documentación de la contienda y la dictadura.

"EL VALLE SÍ SE TOCA"

"Ya era hora", ha proclamado la portavoz de IU, Eva García Sempere, quien ha pedido al Gobierno que vaya más allá para lograr "enterrar el franquismo". Así, ha reclamado demoler la gran cruz que preside el mausoleo y que reivindica su "cruzada nacional católica". "Tiene que quedar claro que el Valle sí se toca, se desacraliza y se resignifica", ha añadido.

También En Marea ha criticado la insuficiencia de un texto que considera "dolorosamente inexacto" porque no menciona que Franco dio un "golpe de Estado". Su diputado, Antón Gómez-Reino ha recalcado que además de dictador, fue "un ladrón", ha exigido la devolución del Pazo de Meirás y ha aprovechado para acusar a Albert Rivera de aliarse con el fascismo y a Pablo Casado de flirtear con él.

El peneuvista Mikel Legarda ha defendido resignificación del complejo y las demás recomendaciones que hizo un grupo de expertos en 2011, mientras que Jordi Xuclà, del PDeCAT, ha lamentado que el Gobierno no haya buscado el consenso de todos, también de PP y Ciudadanos. Tras criticar la gestión que ha hecho el Ejecutivo de este asunto, ha vuelto a reclamar la anulación de los juicios, una medida que los independentistas han puesto como condición al Ejecutivo para apoyar la convalidación.

El portavoz de ERC, Joan Tardà, ha recalcado que su grupo tiene "absoluta confianza" en Calvo para que cumpla su promesa de avanzar en esas anulaciones, y ha recordado que en 2007 no votaron la Ley de Memoria precisamente porque no incluía esta medida.

A la lista de reivindicaciones que comparte la oposición, ERC ha sumado que el Estado asuma su responsabilidad en las deportaciones de republicanos a los campos nazis, la rehabilitación de los 'maquis' que siguen siendo considerados "bandoleros", el reconocimiento de las víctimas de la Transición, el resarcimiento de las que vieron incautados sus bienes, y una solución para los denominados 'niños robados'.

Desde EH Bildu, Marian Beitialarrangoitia, ha tildado de "insuficiente" un decreto que ve como "un mero golpe de efecto" que no satisface a las víctimas. Así, ha pedido acompañarlo de la reforma de la Ley de Amnistía para acabar con la impunidad de la que aún gozan los responsables de los crímenes franquistas. Por su parte, Enric Bataller, de Compromís, ha reclamado una "solución de paz" para que el Valle de Cuelgamuros "deje de ser un insufrible memorial franquista".

"HARTOS DE LA MOMIA"

La diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, ha avanzado su apoyo al decreto aunque ha pedido hacer las cosas "con cabeza", dejarse de "demagogias" y priorizar otras políticas, también en materia de memoria, como la exhumación de las víctimas que siguen en fosas comunes. "Muchos estamos hartos de los lazos, amarillos, la momia de Franco y los malditos currículos", ha soltado.

El exministro de Interior del PP Jorge Fernández Díaz ha recriminado al Gobierno que utilice un decreto-ley para este asunto cuando no requiere ninguna urgente y ha acusado a Calvo de no saber "sobre lo que legisla", por desconocer que con esta norma habrá que proceder a sacar también del Valle a 19 monjes benedictinos que están allí entregados.

Ya fuera del hemiciclo, el diputado del PP ha evitado "entrar" en si Franco tiene o no que seguir enterrado allí, pero ha precisado que no es cierto ese fuera el plan del dictador. Además, ha negado que ese espacio sea "un mausoleo a Franco", sino que se trata de una basílica cementerio con los restos de 30.000 caídos en los dos bandos custodiada por unos monjes que lo único que hacen es "rezar para que la tragedia de una guerra no vuelva a producirse".

Ciudadanos, según ha explicado José Manuel Villegas, comparte que un monumento que exalta a un dictador "es una anomalía", pero considera que el Gobierno no la subsana con una "chapuza" como este decreto para el que ve ninguna urgencia, salvo la que, dice, tiene Sánchez en "tapar sus vergüenzas". Por eso le ha acusado de usar este asunto "cortina de humo" ocultar sus "debilidades".

Cs: ES UNA CORTINA DE HUMO

"La cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su debilidad, incapacidad e incompetencia", ha sentenciado, a la vez que ha pedido seguir las recomendaciones de los expertos buscar consensos y hacer del Valle un monumento a la reconciliación.

Los socios electorales del PP, Unión del Pueblo Navarro y Foro Asturias han criticado la urgencia del Gobierno para justificar su abstención. El asturiano Isidro Martínez Oblanca ha acusado al Ejecutivo de pretender "falsear" la Historia y la Transición y encubrir las políticas de Sánchez, un asunto en el que ha abundado también el navarro Carlos Salvador.

La portavoz del Grupo Socialista, Adriana Lastra, ha dirigido el grueso de su intervención a implorar a PP y Ciudadanos que estén "a la altura" y voten a favor del decreto porque "España merece la unanimidad" en un "momento histórico" para poder "cerrar juntos el capítulo más negro de la Historia" que el país se merece "cerrar cuanto antes".

"No se abstengan, por dignidad", ha pedido Lastra a los naranja, mientras que al líder del PP, Pablo Casado, que defiende una Ley de Concordia, le ha recordado que "la concordia llegó a España hace 40 años en forma de Constitución". "No nos hable de concordia con el dictador", ha zanjado.