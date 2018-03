El Gobierno cree que aún hay "tiempo" para atraer al PNV

El Gobierno considera que aún hay "tiempo" para atraerse al PNV y contar con su apoyo en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 y ha añadido que tendrán difícil justificar el rechazo a unas cuentas públicas que incluyen subidas a pensionistas y funcionarios, rebajas fiscales y que "benefician a todos los españoles". En las próximas semanas, se dedicará a explicar por qué "son positivos" y deben aprobarse en el Parlamento.

Así lo han subrayado el ministro portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, y el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que han presentado el proyecto de ley, para el que quieren contar con los mismos apoyos que en 2017: Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias.

Méndez de Vigo ha apelado a la "responsabilidad" de todas las fuerzas políticas, a las que ha pedido expresamente que "por encima de cualquier otra consideración", defiendan el interés general, dado que no es el momento de renunciar al diálogo ni de mantener posiciones "preconcebidas e inamovibles".





Aparcar posiciones partidistas

En este sentido, el ministro ha indicado que la aprobación de las cuentas públicas es una "responsabilidad compartida" y el debate de Presupuestos es una "buena oportunidad" para pensar en España, "dejando atrás oportunismos y electoralismos". "Todas las fuerzas políticas van a poder ser útiles a la ciudadanía sirviendo a los intereses de todos", ha agregado.

Méndez de Vigo ha asegurado que los nuevos Presupuestos, --que ha calificado de "realistas" y "claro exponente del crecimiento integrador"--, dan continuidad a la política económica que ha venido desarrollando el Gobierno y garantizan que la recuperación llegue a todos para que "nadie se quede al margen", atendiendo y mejorando el Estado de Bienestar. "No aprobar los Presupuestos perjudica a todos y no beneficia a nadie", ha exclamado.

Después de que el PNV haya dicho que no negociará los PGE con el 155 en vigor, Méndez de Vigo ha dicho que esperan contar con una mayoría parlamentaria para aprobarlos en el Cogreso y avisado que si no lo hacen "tendrán que explicar por qué no lo hacen" porque son unas cuentas públicas con "amplios beneficios económicos y sociales para todos los ciudadanos.

En este sentido, Méndez de Vigo ha avanzado que el Gobierno se dedicará estas semanas a explicar las medidas sociales que recogen esos Presupuestos y cómo con la mejora de la economía pueden repartir más dinero. Por eso, ha insistido en que hay que dejar al lado el "partidismo y los cortoplacismos" y apoyar unas cuentas públicas que "benefician a todos los españoles".





El debate de totalidad, a finales de abril

En parecidos términos se ha expresado el ministro de Hacienda, que ha dicho que confían en que "se lo piensen" partidos como el PNV y puedan aprobarse los Presupuestos porque si no lo hacen tendrán "que explicar por qué van a presentar enmienda a la totalidad". "No sé por qué tiene que haber tantas enmiendas a la totalidad", ha subrayado, para añadir que en ese debate de totalidad que se celebrará a finales de abril sabrán si el Gobierno cuenta con los apoyos necesarios para superar ese primer trámite.

"Entendemos que tenemos tiempo par contar con los apoyos, estamos hablando todavía de un mes largo para el debate de enmiendas a la totalidad y en un mes a lo que debemos aspirar es a que exista la mayor normalización política en nuestro país y luego podamos ir a contenidos concretos", ha dicho el titular de Hacienda.