El Gobierno espera la abstención de PDeCat y el apoyo de ERC y PNV para superar la primera votación de los Presupuestos

El Gobierno no tiene garantizada la ayuda de los partidos independentistas para que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019 supere su primer trámite parlamentario, el debate de enmiendas a la totalidad, y el texto se salve de ser tumbado a la primera de cambio.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene previsto aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos en enero, pero no antes de la reunión del día 11, según confirman fuentes del Ejecutivo. En torno a un mes después, aproximadamente, se produciría el debate a las enmiendas a la totalidad que presentarán con toda probabilidad PP y Ciudadanos.

La previsión que maneja el Gobierno para salvar ese primer trámite de los Presupuestos pasa por que el PDeCat no presente una enmienda a la totalidad a las cuentas y se abstenga en la votación sobre las que presente la oposición.

Como en ese debate sólo se votan las enmiendas a la totalidad de la oposición, el Ejecutivo confía en que ERC vote en contra de las propuestas de dos partidos de derecha y, con la abstención del PDeCat, el proyecto de Sánchez superaría su primera prueba y se libraría de ser devuelto al Gobierno por el Congreso.

De ahí que el pasado 6 de diciembre, en el acto con motivo del Día de la Constitución, el propio Sánchez apuntara al PDeCat como el partido clave para superar el debate de totalidad. En el partido independentista no acaban de deshojar la margarita y no desvelan si presentarán o no enmienda a la totalidad porque ni siquiera han visto aún los Presupuestos de Sánchez.

Tal y como están las sumas en el Congreso, se da por hecho que el PP, Ciudadanos, Foro y UPN votarán en contra de tramitar los Presupuestos y juntos suman más votos que los del PSOE, Unidos Podemos e incluso con Compromís: 169 frente a 155. Por ello, para que el PDeCAT sea realmente la clave de esa votación, el Gobierno socialista debe tener asegurado antes que tanto el PNV como Esquerra Republicana (ERC) van a votar en contra de las enmiendas de totalidad.

Hoy por hoy, el Gobierno no tiene ninguna garantía de que ERC y PDeCat permitirán la tramitación del Presupuesto. Es más, fuentes del Ejecutivo dan por descontado que la incógnita de despejará casi en el mismo momento de la votación. En el Ejecutivo prestarán especial atención a las primeras reacciones de estos partidos en el inicio del juicio del 'procés' en enero porque indicarán la disposición de los partidos independentistas a permitir tramitar las cuentas de Sánchez.

El independentismo tendrá entonces que valorar, según el análisis que se hace en el Gobierno, si le interesa tumbar el Presupuesto de Sánchez a la primera oportunidad y precipitar un adelanto electoral con la derecha en auge como muestran los últimos sondeos que dan a PP, Ciudadanos y Vox la mayoría absoluta.

SÁNCHEZ NO RETIRARÁ EL PRESUPUESTO

Lo que el presidente tiene claro, y así lo ha manifestado este lunes a los periodistas en la copa de Navidad que ha ofrecido en el Palacio de la Moncloa, es que una vez remitidos al Congreso --de manera automática en cuanto los apruebe el Consejo de Ministros-- él no piensa retirarlos.

Si supera la votación de las enmiendas de totalidad, Sánchez da prácticamente por hecho que los Presupuestos terminen siendo aprobados también, aunque para ello necesitaría cambiar la posición del PDeCat, que tendría que pasar de la abstención a un 'sí'.

Sánchez reconoce que sin Presupuestos no podrá agotar la legislatura hasta 2020, como afirma que es su intención. En el entorno del presidente señalan que, en caso de un adelanto electoral, el presidente tiene su mirada puesta en el otoño de 2019, aunque la opción de organizar un súperdomingo electoral uniendo las generales a las municipales, autonómicas y europeas no está descartada, pese a suponer un reto logístico, además de que la idea espanta a algunos barones territoriales del PSOE.