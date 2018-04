El Gobierno de Madrid dice que Cifuentes ya ha aclarado las incógnitas de su máster

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, cree que Cristina Cifuentes ya ha aclarado las incógnitas sobre su máster y que debe ser la Universidad Rey Juan Carlos la que aporte datos que demuestren la legalidad del curso, al tiempo que ha lamentado que la oposición no busque la verdad, sino erosionar a la presidenta: "Nada les va a dejar tranquilos".

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Garrido -que ha negado con un "no" tajante que pueda convertirse en breve en presidente regional- ha asegurado que Cifuentes no se ha escondido desde que saltó la noticia de posibles irregularidades de su máster, y que, al contrario, ha dado explicaciones y aportado documentación para defenderse desde el primer día.

Ha recalcado, no obstante, que muchas de las explicaciones no le corresponde darlas a Cifuentes sino que ha de ser la propia universidad, "que dispone de todos los datos administrativos", la que termine de despejar todas las incógnitas "que una alumna no puede resolver", que es precisamente lo que espera que hagan los dos inspectores nombrados por la CRUE.

Respecto al pleno extraordinario de mañana en el que Cifuentes informará sobre su máster, Garrido cree que las explicaciones "siempre van a ser insuficientes" para la oposición. "Nada les va a dejar tranquilos porque no tienen intención de conocer la verdad, sino de provocar el desgaste de la presidenta", ha apuntado.

Cifuentes, que afronta una polémica por supuestas irregularidades con un curso de máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), comparecerá este miércoles en la Asamblea de Madrid para dar explicaciones al respecto.

Ángel Garrido ha negado que la presidenta haya desatendido las preguntas de la prensa y ha asegurado que el mismo día que apareció la noticia en eldiario.es ofreció explicaciones a los medios de comunicación Onda Cero y TRECE TV.

Ha añadido que también se hizo público un comunicado oficial dando explicaciones con documentación adjunta, y que la presidenta dio explicaciones al comparecer tras el comité de dirección del PP de Madrid.

El portavoz regional ha señalado que "la presidenta estuvo alejada varios días, no de los medios de comunicación, sino de prácticamente todo el trabajo diario, por un proceso gripal" que le afectó de forma severa.

Respecto al trabajo de fin del máster ha dicho que Cifuentes no lo ha encontrado en su domicilio y que por este motivo ha autorizado por escrito a la universidad para que lo publique, si lo encuentra.

Garrido ha insistido en que "si queda alguna incógnita Cifuentes la contestará mañana, aunque muchas deberá aclararlas la propia universidad", y ha recordado que ya en un primer momento el rector y dos catedráticos de la Rey Juan Carlos descartaron que se hubiese producido un trato de favor con la presidenta en relación con una supuesta modificación de las notas de su máster.

Respecto a la querella que la presidenta regional ha anunciado contra el diario.es, Garrido ha dicho que la prepara un abogado y que no se trata de una querella contra un medio de comunicación, sino "contra dos personas que publicaron informaciones falsas y con carácter muy sesgado".

"No tomamos medidas contra medios sino contra personas que han hecho mal uso de la libertad de expresión", ha puntualizado.