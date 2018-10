C-LM llevará al próximo Consejo de Gobierno el II Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2019-2014

El vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha avanzado este viernes que el Ejecutivo regional llevará al próximo Consejo de Gobierno para su aprobación el II Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres 2019-2024, que incluirá un eje especial dedicado a fomentar la igualdad de oportunidades en el medio rural.

Martínez Guijarro ha presidido en Horche (Guadalajara) el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales, al que también ha asistido la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, así como el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo y la consejera para el Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, según ha informado en nota de prensa el Gobierno regional.

Este plan, que incluye medidas que afectan a todas las consejerías, contará con indicadores y elementos que deben confluir para que las discriminaciones múltiples que sufren las mujeres puedan ser eliminadas.

Martínez Guijarro ha insistido en la necesidad de "romper todo tipo de estereotipos". "No nos podemos permitir ninguna muestra de machismo ni ser cómplices de aquellos que piensan que las mujeres han nacido para servir a los hombres", ha dicho. Asimismo, ha asegurado que uno de los retos a los que se enfrenta la región, como es el despoblamiento, no se vencerá "si no se consigue llegar a la igualdad plena".

En este contexto, ha recordado que el Gobierno regional sacará a información pública la próxima semana el Estatuto de las Mujeres Rurales, que tendrá rango de Ley, y cuya previsión es que sea aprobado antes de finalizar la legislatura.

Recogerá, entre otras medidas, la titularidad compartida, la prioridad de las mujeres en todas las líneas de ayudas y, que en cuatro años todas las entidades que representan a los agricultores y a todos los sectores implicados que tienen relación con la administración tengan paridad en sus órganos de decisión para poder recibir ayudas públicas.

Aunque, tal y como ha dicho Martínez Guijarro, el Ejecutivo autonómico lleva toda la legislatura favoreciendo la incorporación de la mujer al sector agrario que ha permitido, entre otras cosas, que el 25 por ciento de las nuevas incorporaciones sean precisamente mujeres o que se haya multiplicado por cinco el número de explotaciones compartidas en Castilla-La Mancha.

27,2 MILLONES PARA CENTROS DE LA MUJER Y RECURSOS DE ACOGIDA

De igual modo ha avanzado que el próximo Consejo de Gobierno tiene previsto dar el visto bueno a un gasto de más de 27 millones de euros para garantizar el funcionamiento de los servicios de los Centros de la Mujer y Recursos de Acogida en la región durante los próximos dos años. Se trata, ha dicho, de un incremento superior al 10 por ciento con respecto al pasado ejercicio.

Además, el Ejecutivo autonómico aprobará el gasto para el convenio de colaboración entre el Instituto de la Mujer y la Universidad de Alcalá de Henares para la creación de la cátedra de investigación 'Isabel Muñoz Caravaca'. "Es importante que haya investigación en nuestras universidades para seguir avanzando en la igualdad de oportunidades", ha defendido.

SERVICIO ASTRA EN HORCHE Y YEBES CON GUADALAJARA

Para finalizar, Martínez Guijarro ha anunciado que a partir de mes de noviembre los municipios de Horche y Yebes tendrán una nueva línea de ASTRA que les comunicará con la estación del AVE y que será un medida más para luchar contra la despoblación en la provincia de Guadalajara.

Por su parte, el alcalde de la localidad, Juan Manuel Moral, ha mostrado su compromiso de seguir trabajando en favor de la igualdad de mujeres y hombres en el medio rural en colaboración con el Gobierno de Castilla-La Mancha.

SIETE MUJERES GUADALAJAREÑAS RECONOCIDAS

Durante el acto se ha reconocido la labor de siete mujeres de la provincia de Guadalajara por su contribución a visibilizar el papel que juegan las mujeres en el mundo rural. Estas premiadas han sido la emprendedora y bióloga, Paula Calleja, que orienta su acción profesional a la sensibilización ambiental y la restauración espacios degradados; la horchana, Teresa Calvo, por su contribución en el ámbito asociativo para favorecer la incorporación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, social, económica y cultural.

Reconomiento también para la presidenta de la Federación Progresista de Mujeres de Guadalajara, Ernestina Coello, por su participación en proyectos locales, regionales, nacionales e internacionales para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres; la cifontina, Concepción Martínez por su labor de voluntariado por y para su pueblo; la presidenta de la asociación de mujeres 'La Campiña', Julia Moratilla, por visibilizar durante 35 años a todas las mujeres de la asociación.

Asimismo, se ha reconocido la labor de la diseñadora gráfica e ilustradora, Nuria Tornero, una mujer emprendedora que da vida al medio rural y, además, forma parte del Colectivo de Mujeres Artistas de Guadalajara; y, por último, y a la impulsora de la Asociación de Amas de Casa de Guadalajara, María Teresa Butrón, por la promoción que ha dado a las mujeres en el mundo laboral a través de la formación profesional.

ACABAR CON DESIGUALDADES DEL MUNDO RURAL

De su lado, la directora del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, ha destacado la importancia del desarrollo rural sostenible y con perspectiva de género para "acabar con las desigualdades a las que se enfrentan las mujeres, por el hecho de ser mujeres, y que se incrementan en el medio rural".

En el marco del acto institucional con motivo del Día Internacional de las Mujeres Rurales ha destacado que el Plan Extraordinario por el Empleo ha facilitado que más de la mitad de las personas empleadas hayan sido mujeres y, en concreto, que un seis por ciento del total sean víctimas de la violencia de género.

La directora del Instituto de la Mujer ha abogado por la "sororidad y alianza entre mujeres. "Las mujeres del mundo rural somos valiosas, luchadoras, custodias del patrimonio material e inmaterial, capaces, nos ayudamos las unas a las otras y, además, queremos vivir alegres", ha dicho.

VII FERIA MUJERES EMPRENDEDORAS DE CASTILLA-LA MANCHA

Posteriormente, el vicepresidente primero se ha trasladado hasta la capital guadalajareña, donde ha inaugurado la VII Feria de Mujeres Emprendedoras de Castilla-La Mancha, que se celebra a lo largo de todo el fin de semana en el polideportivo 'San José'.

La feria, que cuenta con más de medio centenar de participantes, tiene como fin poner en valor la actividad empresarial desarrollada por las mujeres de la región. Asimismo, funcionará como lugar de promoción, venta, encuentros y experiencias entre empresarias.

Para la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, esta feria implica poner de manifiesto de manera palpable las aportaciones de las mujeres a los municipios desde una vertiente económica.