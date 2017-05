El Gobierno dice que la Fiscalía actuará si la Generalitat licita la compra de urnas

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha advertido hoy de la intervención de la Fiscalía si se materializa el "anuncio del anuncio" por parte de la Generalitat catalana de que en breve lanzará la licitación para adquirir urnas destinadas al referéndum soberanista.

Méndez de Vigo ha respondido en estos términos al ser preguntado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, sobre el anuncio de la Generalitat catalana de que prepara la compra de unas 8.000 urnas para el referéndum.

"Lo que hemos visto es un anuncio de un anuncio y si eso se traduce en hechos, sin duda alguna, la Fiscalía intervendrá", ha subrayado antes de hacer hincapié en que, en un reciente auto, el Tribunal Constitucional advirtió de que cualquier referéndum soberanista es ilegal y que esa ilegalidad vinculaba a dirigentes políticos, funcionarios y empresas.

Con ese argumento, ha confiado en que "quienes están en esa deriva, sin duda porque están en manos de los radicales y antisistemas de la CUP, deben pensar seriamente no dar más pasos adelante".

"Las cosas están meridianamente claras", ha enfatizado el ministro, y ha recordado que el TC, en un auto del pasado 14 de febrero, "ya dijo con toda claridad que impediría la celebración de cualquier referéndum y vinculaba esa prohibición tanto a los dirigentes políticos, como a los funcionarios o a las empresas relacionadas con las mismas".

No obstante, el ministro ha querido volver a hacer un llamamiento "a la cordura" y ha insistido en que "no es posible saltarse la ley", ni desconocer el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias o el informe de los letrados del Parlament o hacer encuestas para preguntar si hay que cumplir o no la ley.

En un estado de derecho, ha recalcado, siempre hay que cumplir la ley, porque, en otro caso, sería "la jungla".