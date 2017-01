El Gobierno dice que la agenda de la Conferencia de Presidentes "exige la asistencia" de Puigdemont y Urkullu

Así se ha pronunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntado si el Ejecutivo de Mariano Rajoy ve su estrategia de diálogo debilitada después de que Puigdemont y Urkullu hayan confirmado su ausencia de la Conferencia de Presidentes, que tendrá lugar el próximo martes en el Senado.

Méndez de Vigo ha explicado que el Gobierno se ha reunido con los consejeros autonómicos para elaborar el orden del día y que, por lo tanto, esa agenda no es fruto de la "imposición". "Me parece que exige la asistencia. Se trata de temas que importan a la gente y afectan a la cotidianeidad de nuestros conciudadanos, alguno puede entender que no asistir es no interesarse por los problemas de la gente", ha subrayado.

Por todo ello, el ministro ha insistido en que al Ejecutivo del PP le gustaría que no hubiera ninguna ausencia a ese foro. "Si hay alguna ausencia, quería decirles a los ciudadanos de esa comunidad autónoma cuyo presidente no va a estar, que no se preocupe, que el Gobierno de España se preocupará también de sus temas", ha enfatizado.

TRABAJAR CONJUNTAMENTE

Méndez de Vigo ha señalado que el Ejecutivo "quiere dotar de institucionalidad" a las reuniones de la Conferencia de Presidentes porque se trata de trabajar "conjuntamente" para resolver los problemas de la gente.

En el orden del día, figura la sostenilidad del estado del bienestar, la reforma de la financiación autonómica, estrategia nacional frente al reto demográfico, el pacto social por la educación, cooperación en protección civil, impulso de la tarjeta social, bono social o política empleo, entre otros.