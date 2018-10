El Gobierno promete adelantar mejoras a la Comunidad Valenciana hasta "la solución definitiva": reformar la financiación

En concreto, se ha comprometido con que en los próximos Presupuestos Generales del Estado la Comunidad Valenciana reciba "al menos" 900 millones de euros "para mejorar los servicios que tiene asignados".

En respuesta al diputado de Compromís Ignasi Candela, que le ha preguntado a la ministra qué medidas compensatorias tomará el Ejecutivo en relación a las comunidades autónomas "infrafinanciadas", Montero ha señalado que esta autonomía se beneficiaría de 240 millones de euros extra en el caso de que el Gobierno consiguiese sacar adelante la nueva senda de déficit.

También ha asegurado Montero que esta comunidad podrá refinanciar deuda a corto plazo, recuperar la financiación de la dependencia o incrementar sus ingresos por el "arreglo del atropello al IVA" que según ella cometió el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y que provocaba que las comunidades autónomas solo liquidasen once mensualidades de este impuesto.

MURCIA Y VALENCIA FINANCIAN "COMUNIDADES RICAS"

Por su parte, Candela ha criticado que la Región de Murcia y la Comunidad Valenciana estén "financiando a comunidades ricas", y ha exigido "un mecanismo de compensación" hasta que se reforme el sistema de financiación autonómica, algo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo al llegar a la Moncloa que no sucedería esta Legislatura.

El diputado de Compromís ha pedido que se garantice "la solidaridad y la igualdad entre españoles" y ha aseverado que "no hacer nada al respecto" no le parece "progresista". "Sin valentía no hay financiación", ha sentenciado.