La oposición atribuye al Gobierno de Cifuentes la responsabilidad política de la muerte en la residencia de Arganda

Los grupos parlamentarios de la oposición en la Asamblea de Madrid han atribuido la responsabilidad política de la muerte de una anciana de 93 años el pasado 9 de mayo en la residencia de mayores de Arganda del Rey al Consejo de Gobierno y ha criticado la falta de personal tanto en estas instalaciones como en el resto de residencias de mayores de la región.

Este debate se ha producido en el seno de la comisión de Políticas Sociales y Familia de la Asamblea de Madrid, donde se ha abordado el caso de la muerte de Cecilia, una mujer de 93 años la noche del 9 al 10 de mayo en la residencia de Arganda del Rey, algo que el consejero del ramo, Carlos Izquierdo, ha achacado a un "fatídico accidente".

La diputada de Ciudadanos Marta Marbán ha sido la primera que ha puesto la vista en el personal que estaba aquella noche en la residencia denunciando que había un enfermero y diez auxiliares para 343 residentes.

El parlamentario de Podemos Raúl Camargo ha considerado que "no estamos hablando de un accidente, sino de que cuando se produce un accidente no hay suficiente personal para atenderlo".

"El problema no es que Cecilia se seccionara prácticamente el pie, sino cuánto tardaron en atenderla", ha destacado Camargo, quien al igual que Marbán ha afeado que en una residencia de siete plantas sólo hubiera un enfermero.

"El responsable político de lo que acontece es usted. El pueblo de Madrid tiene desconfianza en usted", ha espetado Camargo, quien se ha referido a las declaraciones del consejero ayer asegurando que los mayores en las residencias se pasan casi todo el día dormidos.

A juicio del parlamentario de la formación morada, estas declaraciones muestran que "no está a la altura de lo que requeriría a un consejero". "No está capacitado", ha continuado Camargo, quien le ha instado a dejar el cargo en manos de otra persona o de Ciudadanos. "No está preparado", ha apostillado.

"Hay una falta de atención y por tanto, de derechos de atención y hay una restricción excesiva de trabajadores que en muchas ocasione genera perjuicios a los residentes que tienen derecho a la tutela", ha defendido desde el Grupo Socialista el parlamentario José Ángel Gómez Chamorro.

En el marco político ha considerado que el "responsable" de lo sucedido el 9 de mayo en Arganda es "del Consejo de Gobierno, con la presidenta Cristina Cifuentes a la cabeza". A su juicio, la "insolvencia del PP y del Consejo de Gobierno de gestionar adecuadamente lo público" y la "falta de eficacia" ha sido el causante de lo sucedido.

El socialista ha considerado que "la gestión política ha sido "absolutamente inaceptable" y es "una muestra más de que al Gobierno del PP le preocupa más bien poco la calidad de los servicios a los mayores". "No se trata de a cuántos atendemos, sino cómo", ha zanjado.

SENTENCIAS POLÍTICAS QUE VENÍAN DADAS

Desde el PP, la parlamentaria Ana Camíns ha señalado que el protocolo apunta a que la gestión fue correcta y ha denunciado que en el caso de la muerte de Cecilia "las sentencias políticas ya venían dadas desde hace unos días".

"Las explicaciones del consejero dan lo mismo", ha denunciado Camíns, quien ha criticado que la petición de dimisión de Izquierdo "está en las noticias" por parte de Camargo, quien, en su opinión, "no defrauda nunca como justiciero y juez y parte en asuntos sociales".