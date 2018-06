El Gobierno de Ceuta exige una frontera "segura y respetada" con o sin concertinas para no "desbordar" la ciudad

"En esa situación la ciudad, con 20 kilómetros cuadrados de superficie y 85.000 habitantes censados, ni siquiera tendría capacidad para la atención temporal que existe en la actualidad porque no tenemos instalaciones suficientes", han advertido fuentes del Ejecutivo autónomico a Europa Press después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya asegurado que hará "todo" para que los alambres con cuchillas (concertinas) instalados en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla "puedan ser retirados".

El Gobierno de Ceuta ha rechazado entrar en "consideraciones o debates sobre las concertinas propiamente dichas" porque "eso corresponde a los profesionales". A su juicio lo que debe haber es "elementos de protección y disuasorios, tanto personales como materiales, que garanticen que no pase quien no esté debidamente documentado y que la frontera no pueda ser tomada por asalto".

El Ejecutivo autonómico estima que "si llegara a producirse la contingencia de vernos desbordados, los inmigrantes deberían tener facilidades de acceso a la península para alcanzar el destino que desean, que no es la ciudad autónoma". "Toda Ceuta ni puede ni debe convertirse en un gran centro de estancia temporal de inmigrantes", han resumido fuentes del Gobierno de Vivas, que está "convencido" de que el Ministerio del Interior "actuará de manera responsable".

El portavoz de Caballas en la Asamblea, Mohamed Ali, ha recibido con satisfacción el anuncio de Grande-Marlaska. "Su intención de quitar las concertinas es buena en sí misma porque son una violación flagrante de los Derechos Humanos que atenta contra la vida y la integridad física de las personas pero debe ir acompañada", ha reclamado el localista, "de una política migratoria y de fronteras común en toda la UE que actualmente no existe".

Además, Ali ha reclamado "inversiones para dotar adecuadamente las plantillas de las Fuerzas de Seguridad, sobre todo de la Guardia Civil, en Ceuta y para equipar el perímetro fronterizo de recursos técnicos que nos permitan hacer compatible la seguridad con el respeto a los Derechos Humanos de los migrantes".