Cs descarta entrar en el Gobierno de Cáceres, lo que hará alcalde a Luis Salaya (PSOE)

De esta forma ha explicado Francisco Alcántara, en declaraciones a los medios de comunicación poco antes del inicio del pleno de constitución del Ayuntamiento de Cáceres, la decisión anunciada a primera hora de este sábado de abstenerse en la investidura, lo que haría alcalde en minoría al socialista Luis Salaya, que fue la lista más votada en las elecciones municipales del pasado 26 de abril.

En su intervención, Francisco Alcántara ha explicado que Ciudadanos tomó la decisión de abstenerse pasada la una de la madrugada de este mismo sábado, tras las negociaciones realizadas con ambos partidos, y que según ha admitido, han supuesto "una situación compleja, de cara a la toma de decisión" sobre el gobierno de la ciudad.

Ha explicado que tras las elecciones, que colocaron a Ciudadanos como llave del Gobierno, los miembros de la formación naranja mantuvieron sendas reuniones con PP y PSOE para tratar sobre el programa, y una segunda en la que "se analiza eventualmente una composición del Gobierno" sobre un posible ejecutivo de coalición, que es por el que la formación naranja apostó desde un principio.

A partir de ahí, solo quedaba tomar la decisión final para apoyar a uno u otro partido, tras lo que Alcántara ha recordado que "todos los partidos tienen un mecanismo de toma de decisiones que también influyen en la decisión final".

Sin embargo, "las opciones a las que nos enfrentamos ayer para entrar en el gobierno, ninguna de ellas considerábamos que eran suficientes y efectivas para la puesta en marcha de nuestro programa", ha admitido Alcántara, quien ha reafirmado que Ciudadanos siempre ha "puesto el foco en lo mejor para los cacereños y lo mejor para Cáceres", ha dicho.

Así, en las opciones que se fueron barajando durante la negociación "no nos permitían poner en marcha las políticas de desarrollo", por lo que ha señalado que "lo más coherente" ante esta situación es abstenerse en la investidura del alcalde de la ciudad, ya que "nosotros no estamos aquí para ocupar un sillón, no es nuestra meta".

En ese sentido, ha aclarado que "el sillón que te permite tomar decisiones es el punto de partida para trabajar mucho para los servicios públicos", ha avanzado el candidato de la formación naranja, quien ha explicado que se abstendrán porque "no estamos buscando un poder determinado si no nos permite transformar esas políticas".

DECISIÓN CONSENSUADA CON LA DIRECCIÓN NACIONAL

"Ninguna de las opciones que teníamos de entrar en el Gobierno permitían el desarrollo real de nuestro programa", ha señalado Alcántara, de ahí que la formación naranja haya descartado la posibilidad de entrar en el Gobierno, una decisión que ha sido "validada y consensuada con el Comité Nacional de Pactos".

Respecto a la posibilidad de turnarse la alcaldía durante dos años cada partido, como se ha acordado en Badajoz, Francisco Alcántara ha admitido que "Ciudadanos a nivel local nunca ha considerado que eso fuera una opción lógica", ya que a su juicio "un gobierno estable en un ayuntamiento no es un gobierno de dos más dos".

Ha reafirmado que "lo importante aquí es lo que podemos hacer por los cacereños, y no quien es el alcalde cada dos años", ha señalado Alcántara.

A preguntas de los periodistas, Alcántara ha asegurado que no tenían "un acuerdo concreto con el PP", sino que "lo importante era la implementación de nuestro programa, y el PP tampoco nos podía garantizar que nuestro programa se podría en marcha".

Finalmente, el candidato de Ciudadanos ha confiado en que "todo el mundo entienda que esto es lo más honesto con nosotros y con la propia ciudadanía", ha señalado Francisco Alcántara, quien ha avanzado que Ciudadanos realizará a partir de ahora en el Ayuntamiento de Cáceres "una política de oposición leal a la institución, y constructiva, que permita la implementación de nuestro programa liberal".

Alcántara ha señalado que el Gobierno local que arranca este sábado estará en minoría y "va a necesitar pactos", para lo cual Ciudadanos apoyará "aquello que sea coherente con nuestra visión de la ciudad y con nuestro programa".