El Gobierno recibe al presidente de la Asamblea Nacional venezolana y reitera su apoyo a Lilian Tintori

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, mantendrán este martes sendas reuniones con el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges, unos encuentros a los que en principio iba a asistir también la esposa del opositor Leopoldo López, Lilian Tintori.

Borges se reunirá a las 9.00 con Dastis en el Palacio de Viana y a las 11.30 se desplazará al Palacio de la Moncloa para encontrarse con Rajoy. "Lamento que no sea posible reunirme también con Lilian Tintori", ha dicho el ministro Dastis durante una comparecencia en la Comisión de Exteriores del Congreso, en la que ha hecho un "nuevo llamamiento para que se la deje en libertad con posibilidad de abandonar el país y desplazarse donde estime oportuno".

Dastis recibirá a Borges antes de emprender viaje a Cuba y, según ha dicho, su intención es dejar clara la voluntad del Gobierno de contribuir en lo posible al proceso para que haya una solución dialogada a la crisis política en el país, aunque no ha querido "adelantar acontecimientos" porque ya ha habido otras iniciativas que no han conseguido resultados.

El ministro lo ha descrito como "un proceso que renquea pero que aparentemente va hacia adelante" ya que hay "países de la región que están hablando". También ha señalado que existen encuentros entre Gobierno y oposición, "unos más abiertos que otros".

Dastis se ha expresado así en respuesta al diputado de ERC Joan Tardá, que le ha acusado de "echar gasolina" a la situación de Venezuela por su apoyo a los opositores y le afeado que el Gobierno español defienda la imposición de sanciones europeas al país.

El ministro ha replicado que en ningún caso se trataría de sanciones económicas que puedan incrementar la "penosidad" de los ciudadanos, sino de "sanciones individuales" que se traducirían en restricciones de desplazamientos y concesión de visados, y que su deseo es que esas sanciones no sean necesarias porque se logre una solución pacífica y dialogada.

Es más, ha relatado que hace pocos días habló con el ministro de Exteriores venezolano y le explicó la posición española. "Él sabe que nuestro objetivo es que acabe esta pesadilla, que en Venezuela haya elecciones como Dios manda y que se restablezca una democracia plena en Venezuela", ha relatado.

Dastis también ha defendido que no había motivos para "retener" a Lilian Tintori, después de que Tardé le haya acusado de pretender para ella "un cheque en blanco para la impunidad" y le haya instado a respetar que no se le permita salir del país si tiene que declarar ante un tribunal.

En el extremo contrario, el diputado de Ciudadanos Fernando Maura le ha preguntado al ministro si el Gobierno está dispuesto a sancionar a los responsables "de la dictadura" o si "siguen abonados a la mediación del expresidente (José Luis Rodríguez) Zapatero, que es algo así como mirar para otro lado".

PLAN DE AYUDA A LOS ESPAÑOLES

Dastis también ha garantizado al nacionalista vasco Aitor Esteban que el Gobierno tiene un plan de ayuda y asistencia a los españoles que residen en Venezuela y a los que tienen doble nacionalidad, y que está en contacto con los españoles cuyo paradero conoce y que se ponen en contacto con la embajada. En todo caso, ha confiado en que no "no sea necesario recurrir a ningún plan de emergencia", aunque el Ejecutivo está "permanentemente atento a esa posibilidad".

Por su parte, el diputado de Podemos Pablo Bustinduy ha reprochado al Gobierno que no haya hecho caso a su petición de "desideologizar" la relación con Iberoamérica. Dastis ha reaccionado respondiendo que no es de extrañar que el Gobierno haga lo contrario de lo que pida Podemos porque sobre Venezuela "su posición no es la misma que la del PP" pero luego ha matizado que está convencido de que "en el fondo" los dos quieren lo mismo: "que Venezuela sea una auténtica democracia y que decida el pueblo de manera libre".