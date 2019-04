Girauta reivindica Cs como el partido de la sociedad civil y se desmarca de la clase política: "No somos parte"

Así lo ha asegurado durante su intervención al ejercer como presentador de la candidata naranja a la Presidencia de la Junta, Carmen Picazo, que ha protagonizado un desayuno informativo organizado por El Digital de Albacete.

"No hay diferencia entre políticos y sociedad civil y así lo entendemos en Ciudadanos. Picazo es emprendedora, abogada, madre de tres hijos, que sabe lo que es la vida de un autónomo y sabe lo que es tirar para adelante con un negocio", ha insistido Girauta.

Por ello, ha querido huir del "esquema de viejo político que sólo conoce la política". Eso, ha dicho, "no tiene nada que ver con Cs", y "si hay algo que se llama clase política", su partido "no forma parte de ella".

"Si ustedes nos dan su confianza estaremos a la altura, pero si no nos la dan, no pasa nada, volveremos a nuestras posiciones. Sabemos ganarnos la vida. Piensen si quieren un representante político que sepa lo que es abrir una persiana de un comercio o si prefieren a alguien para quien todo eso es pura teoría", ha abundado.

EL "LÍDER" ALBERT RIVERA

Juan Carlos Girauta ha erigido al líder de su partido, Albert Rivera, como el nuevo "líder político" de la nueva política, razón por la que él está en Ciudadanos.

Ha reparado en que el nacimiento de Cs tuvo lugar en Cataluña, "donde surgió la patología del nacionalismo" y donde había "una ocupación de las conciencias, de la mente y de la moral" de los catalanes.

"El nacionalismo es perverso porque antes de ser un movimiento secesionista al uso, se convirtió en un gran peso de silencio de la sociedad. El nacionalismo ha convertido la tierra de donde yo vengo en una tierra con la sociedad partida por la mitad, con las familias rotas y con los grupos humanos también rotos", ha lamentado.

Tras el "golpe de Estado" y de "violar" los derechos de la oposición, el movimiento independentista "se valió de la pasividad de un cuerpo armado de 17.000 personas" --en alusión a los Mossos-- para seguir adelante con su aventura.

Girauta ha tenido palabras de crítica al anterior Gobierno de Mariano Rajoy, quien consideró "leal" al independentismo cuando en realidad "llevaba decenas de años" pensando en atentar contra la unidad de España.

Pero Ciudadanos "defiende la unidad de España" porque el independentismo "es tan tóxico que ha llevado a los empresarios a hacer cosas en contra de sus intereses".

Con todo, ha aclarado que el desafío es el primer "problema" de la sociedad española; tras lo que ha colocado como segundo reto político de Cs "regenerar y modernizar España".

El portavoz naranja ha pedido al electoral huir de los discursos de quien aboga por "repartir riqueza" y ha preferido el argumentario de quien opta primero por "generar" esa riqueza.

"Si no creamos riqueza, no repartiremos riqueza, sólo repartiremos pobreza", ha avisado, pidiendo no olvidar a los emprendedores ni dejar de ocuparse del problema de la despoblación.

DESAYUNOS DIGITALES

La cita protagonizada por Picazo y presentada por Girauta es la segunda edición de los Desayunos Digitales de El Digital de Albacete, después del estreno con el presidente del PP en la región, Paco Núñez.

El director de este medio, Javier Romero, también ha tomado la palabra al inicio del acto para poner en valor a los patrocinadores del evento y agradecer a los protagonistas su presencia.

Ha querido poner el acento en que en el primer trimestre de este año la cifra de visitas al medio digital se han elevado por encima de los 7,5 millones de euros.

También ha hecho su particular análisis sobre la campaña electoral que arranca este viernes y ha dedicado unas palabras a Ciudadanos, partido que aun sin tener representación por Castilla-La Mancha en el Congreso, será una formación "clave".

Es por ello que ha considerado relevante poner el altavoz a la candidata a la Presidencia de la Junta, Carmen Picazo, dada la "importancia" que a su juicio tendrán en campaña las propuestas de la formación naranja.