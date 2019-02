Política

http://www.teinteresa.es/politica/Girauta-proclama-Congreso-Toledo-independentistas_0_2187381554.html

Girauta proclama en el Congreso que se ha "hecho de Toledo" porque no quiere ver a los independentistas "ni en pintura"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha proclamado este martes en la tribuna del Congreso que "se ha hecho toledano" porque no quiere ver a los independentistas catalanes "ni en pintura". "Estoy harto de ustedes, no puedo más", ha exclamado justificando así su decisión de presentarse a las elecciones generales del 28 de abril como cabeza de lista de Ciudadanos por Toledo y no por Barcelona.