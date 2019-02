Girauta dice en el Congreso que se ha "hecho toledano" porque no quiere ver a los independentistas "ni en pintura"

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha proclamado este martes en la tribuna del Congreso que "se ha hecho toledano" porque no quiere ver a los independentistas catalanes "ni en pintura". "Estoy harto de ustedes, no puedo más", ha exclamado, justificando así su decisión de presentarse a las elecciones generales del 28 de abril como cabeza de lista de Ciudadanos por Toledo y no por Barcelona.

Girauta ha hecho esta confesión durante su intervención en defensa de la moción con la que su grupo buscaba que el Congreso rechazase toda negociación del Gobierno con los separatistas "al margen de la legalidad y de las instituciones" y cualquier debate sobre el documento que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, presentó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en diciembre.

El portavoz 'naranja' ha aprovechado la que previsiblemente será su intervención en la tribuna del hemiciclo para volver a recriminar a los independentistas su "insistencia en romper y separar a la sociedad catalana", entre otras cosas, "postergando el castellano" en la escuela.

"ME TIENEN HARTO"

"Nacido en Barcelona y después de 57 años, me tienen harto. Algunos nos podemos marchar, pero hay otros que se tienen que callar para mantener su puesto de trabajo y no tienen la fuerza moral suficiente para sobreponerse a la hegemonía nacionalista", ha asegurado Girauta, recalcando, eso sí, que seguirá combatiendo a los independentistas en el Congreso aunque cambie de circunscripción: "Aquí les voy a ver".

El encargado de contestar a Girauta en nombre del PDeCAT ha sido Jordi Xuclà, quien ha dicho compadecer a los "toledanos" que, si sale elegido, tendrán que "aguantar" las "neuras" del dirigente 'naranja'. "Usted es un acomplejado cósmico, un lerrouxista", le ha espetado, reprochándole que haya utilizado la tribuna de oradores "como un plató" para buscar votos.

"Ha dicho que está harto de nosotros", se ha quejado, recordando que él está sentado en el Congreso porque le han votado medio millón de catalanes. "¿Cuál es su plan para mi, la solución final, me quiere aniquilar y borrar a los ciudadanos que me han votado?", le ha preguntado, exigiendo "respeto a la democracia" y que no se use el Congreso para "volcar cuadros patológicos".

El portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, se ha mostrado sorprendido con la intervención de Girauta. "¿Qué necesidad hay de esto?", le ha inquirido, antes de apuntar que, tras convivir con ellos los tres últimos años en el Congreso, está convencido de que Ciudadanos "no es solamente" su portavoz. "Os he visto hace cosas positivas aquí", ha reconocido, antes de avisarles de que se "equivocan" con este tipo de discursos para competir con Vox.

"¿QUÉ CULPA TENDRÁN LOS TOLEDANOS?"

"Qué culpa tendrán los toledanos", le ha replicado por su parte el diputado de En Comú Joan Mena. "¿Dónde quedan aquellos tiempos en los que decían que lo valiente era quedarse en Cataluña para combatir al independentismo?", ha añadido mencionando la decisión de su líder en esa comunidad, Inés Arrimadas, de dejar el Parlament para ser diputada nacional.

También el diputado del PSC José Zaragoza ha afeado a Girauta que haya hablado de que se "exilia" de Cataluña. "Toledo no es el exilio, es España, igual que Barcelona", le ha soltado. "Eso es lo que pasa cuando no se tienen las cosas claras y uno se acaba manifestando en Waterloo", ha apuntado, recalcando que Arrimadas hizo "el ridículo" al ir a esa ciudad belga a "resucitar" al expresidente catalán Carles Puigdemont.