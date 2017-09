Política

Girauta critica el "sí pero no" de Colau, que "ni quiere que la inhabiliten" ni que la "linchen" los separatistas

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha cargado contra la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por jugar "al sí pero no" ante el referéndum convocado por la Generalitat el 1 de octubre. Asimismo, ha dicho que este "juego" se debe a que la regidora, por un lado, no quiere ser inhabilitada, y por otro, no quiere que "la linchen" los separatistas.