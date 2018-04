Girauta: Cifuentes está acabada

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha asegurado que Cristina Cifuentes "está acabada" y asegurado que no hay posibilidad de llegar a un acuerdo con el PP que pase por mantener en el cargo a la presidenta madrileña.

Girauta, en los pasillos del Congreso, ha dejado también claro que no habrá ningún tripartito en Madrid (PSOE, Podemos y Ciudadanos), un escenario "tan inimaginable" -ha recalcado- como el que Cifuentes se mantenga en la Presidencia regional.

Ha insistido en que el PP "tiene derecho" a seguir gobernando en la comunidad si designan a otro candidato "limpio" y se sigue avanzando en el pacto de investidura que firmaron Ciudadanos y Populares, pero si quieren mantener a Cifuentes -ha advertido- lo harán solo hasta el día en que se vote la moción de censura.

Una moción promovida por el PSOE, que Ciudadanos no dudará en votar junto a Podemos si Cifuentes no se marcha, ha señalado Girauta, a quien, según ha dicho, no le preocupa que se visualice esa imagen porque ya han votado "miles de veces" con la formación morada.

"Claro que podemos votar junto a Podemos, ni que fuéramos una secta", ha subrayado el portavoz, que lo que sí vería perjudicial es "dejar seguir" a Cifuentes sabiendo que existe una trama en la Universidad Rey Juan Carlos, de la que la presidenta se ha beneficiado.