Gil (PSOE) reconoce que Montilla está viviendo con "especial dolor" el 155 pero descarta que se ausente en el Pleno

En rueda de prensa tras la Junta de Portavoces, Gil se ha mostrado seguro de que Montilla asistirá al Pleno del próximo viernes en el que se votará la autorización al Gobierno para aplicar el 155.

"No tengo ninguna duda de la asistencia de Montilla al Pleno del viernes y me consta que el senador en condición de expresident de la Generalitat vive con especial dolor esta situación y trabaja para que esta situación no se produzca", ha declarado el portavoz socialista, quien ha señalado que ha hablado en las últimas horas con Montilla igual que lo ha hecho "con el resto de senadores del PSOE".

De todas formas, ha aprovechado esta intervención para destacar que las posiciones políticas de las dirección del PSOE y PSC son "coincidentes y coordinadas" en la aplicación del 155 a Cataluña.

Y ha mandado un mensaje de apoyo a los alcaldes y alcaldesas del PSC, al igual que al propio senador Montilla, frente a las presiones del independentismo.

El ex presidente catalán no forma parte de la comisión creada en el Senado para debatir este asunto, en la que el PSOE tiene seis representantes. Este lunes, envió un mensaje en las redes sociales en el que asegura que sabe lo que tiene que hacer y se remitía precisamente al viernes en el Senado.