Gibraltar aboga por la revocación según el Artículo 50 para reflexionar sobre el Brexit si no se logra un acuerdo

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado este jueves a su llegada a la cumbre europea que cree que aún es posible un Brexit con acuerdo que permita a Reino Unido salir de la UE de manera "ordenada", por lo que ha instado al Parlamento británico a "cumplir" con la ratificación del pacto negociado.

"Si el martes los diputados no apoyan el Acuerdo de Retirada, la única forma de que Reino Unido recupere el control del proceso del Brexit es revocar la notificación según el Artículo 50, incluso si después trata de continuar el proceso del Brexit", ha indicado Picardo en declaraciones a Sky News TV.

En esta línea, ha incidido en revocar la notificación del artículo 50 del Tratado de Lisboa --el que prevé el mecanismo para la retirada unilateral y voluntaria de un país miembro de la UE-- para decidir "como nación, todos juntos" qué hacer en el futuro.

"Yo seguiría abogando por permanecer. Incluso si uno defiende la salida, esta podría ser la mejor forma de gestionar la manera de la que Reino Unido abandonará la UE en el futuro", ha recalcado el ministro principal gibraltareño.

En cualquier caso, Picardo ha hecho hincapié en que Gibraltar "ha hecho todo lo que tenía que hacer" y está preparada para "cualquier eventualidad". "Por tanto, si se produjese un Brexit sin acuerdo a finales de la semana que viene, que en mi opinión sería peor para Reino Unido que para el resto de la Unión Europea o incluso para Gibraltar, Gibraltar estará preparado para afrontar cualquier opción, pero seamos claros", ha argumentado Picardo, que ha señalado que en cualquier caso ha defendido que "todas las cartas están ahora sobre la mesa".

"Los representantes del pueblo británico en el Parlamento han descartado un Brexit sin acuerdo y, por tanto, Reino Unido puede cambiar eso mediante un instrumento reglamentario, y la UE podría acordar una prórroga y, si no, podría abordarse esta situación con la revocación --según Artículo 50--, porque así el Reino Unido puede recuperar el control de forma unilateral", ha defendido.

Respecto a España, ha ensalzado los compromisos logrados con España para paliar el Brexit en la zona --que, según España, son compromisos con Reino Unido-- y ha subrayado el hecho "sin precedentes" de que en el último año el Peñón y las autoridades españolas hayan negociado "directamente".

A pesar de esa colaboración, ha admitido que no es probable que el Gobierno español renuncie a sus reclamaciones históricas sobre el Peñón. "No espero que España abandone sus reivindicaciones sobre Gibraltar, por mucho que me gustaría que entrase en el siglo XXI en ese aspecto", ha finalizado.