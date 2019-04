'Génova', satisfecha con el tono de Casado al deshacerse de la etiqueta de "radical" que le pone la izquierda

La dirección nacional del PP está satisfecha con el tono de moderación que llevó Pablo Casado al debate organizado por RTVE porque, a su entender, se presentó con un perfil "presidenciable" y no perdió votos, sino que le permitió quitarse ante muchos electores la etiqueta de "radical" en la que le coloca la izquierda, según fuentes 'populares'. "Casado hizo el debate que quería hacer", alegan en su equipo.

Casado, que ha llegado a media mañana a la sede del partido, volverá a reunirse con su círculo de confianza para preparar la segunda vuelta del debate de esta noche, entre los que figuran el secretario general del PP, Teodoro García Egea, su jefe de gabinete, Javier Fernández Lasquetty, el jefe de campaña y vicesecretario de Organización, Javier Maroto, y la directora de Comunicación del PP, María Pelayo.

Frete a los que le reprochan que no entrara en el 'cuerpo a cuerpo' con los otros candidatos y eso le hiciera perder protagonismo y quedar desdibujado, fuentes del partido ponen en valor esa imagen de moderación y "presidenciable" que trasladó anoche Casado, exponiendo sus propuestas electorales en cada uno de los bloques.

"¿Perdió votos en el debate? No", señalan en la dirección nacional del PP, que creen que el debate de RTVE permitió ver a muchos electores que Casado "no es el tío radical que me están pintando", ya que no trasladó en ningún momento una imagen de "crispación".

LLEGAR A MÁS GENTE

En este sentido, las mismas fuentes consultadas subrayan que el objetivo de Casado era llegar a la gente que no va a los mítines, convenciendo a personas que están indecisas. "Pablo Casado hizo el debate que quería hacer", señalan sus colaboradores.

Ante los que señalan que fue un debate aburrido el de RTVE, fuentes 'populares' apuntan a que el formato de este martes en Atresmedia es "más ágil" y "más imprevisible" al no estar cerrados los bloques temáticos y, por lo tanto, "será más vivo".

Fuentes de la dirección del PP no han ocultado su malestar con la estrategia de Albert Rivera, que dedicó buenas partes de sus respuestas a atacar a Pablo Casado. Según estas fuentes, fue "radical de más" y se excedió con los "efectos especiales" al exhibir incluso un marco con la foto de Pedro Sánchez y Quim Torra. "Ayer vimos la cara verdadera de Rivera", aseguran fuentes próximas a Casado.