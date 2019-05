'Génova' acusa a la izquierda en un vídeo de querer llevar a Madrid el "impuesto a la muerte" en sucesiones

'Génova', que se está implicando de lleno en la campaña madrileña, quiere que los ciudadanos tengan presente a la hora de votar lo que quiere hacer el PSOE con sucesiones cuando vayan a votar. "Acuérdate cuando vayas a votar el 26 de mayo", añade la cinta.

"La izquierda quiere llevar a Madrid el "Impuesto a la Muerte". El impuesto de sucesiones es injusto, confiscatorio y te obliga a pagar por heredar lo que tus padres con el esfuerzo de toda una vida se ganaron", asegura el PP en un mensaje que ha colgado en su cuenta oficial de Twitter.

El propio Pablo Casado denunció este lunes en un mitin en Logroño que el candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, proponga eliminar la bonificación al impuesto de sucesiones y donaciones. Según recalcó, frente a los "sablazos fiscales" del PSOE, el PP apuesta por la bajada de impuestos y una política fiscal "atractiva".

Este martes, Gabilondo ha precisado que plantea recuperar ese impuesto de sucesiones en el caso de herencias que superen el millón y medio de euros porque entiende que hay un 2 por ciento de la población madrileña, con más recursos, a los que se les puede pedir ese "esfuerzo".

AYUSO: "A MI GENTE NO SE LE METE LA MANO EN EL BOLSILLO"

El vídeo comienza preguntando, con un fondo rojo, "¿qué quiere hacer la izquierda en Madrid con el impuesto de sucesiones?". En primer lugar, aparece el candidato de Más Madrid, Iñigo Errejón, asegurando que la discusión sobre los impuestos no es sobre subirlos o bajarlos, sino que la pregunta sobre los impuestos es "a quién". "Yo creo que hay que acabar con las bonificaciones en patrimonio y en sucesiones", agrega.

Después, el PP incluye en la cinta parte de unas declaraciones del candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid asegurando que su partido no quiere "engañar a nadie" y que apuesta por pedir un "esfuerzo mayor" para rentas más altas.

En contraste, el PP recoge las declaraciones de su candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, rechazando subir impuestos. "A mi gente no se le mete la mano en el bolsillo. A mi gente no se le dirige, a mi gente no se le dice como ha de vivir", dice. El vídeo concluye con el lema de los 'populares' para esta campaña 'Centrados en tu futuro'.