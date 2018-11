'Génova' no descarta un pacto con el partido de Abascal pero avisa: "Un voto a Vox es cuatro años más de Díaz"

La dirección nacional del PP no ha descartado este lunes poder pactar con Vox tras los comicios del 2 de diciembre si dan los números y hay posibilidad de alternativa al Gobierno de Susana Díaz al frente de la Junta de Andalucía, pero quiere aprovechar la recta final de campaña para dejar claro que solo su candidato, Juanma Moreno, es "garantía de cambio" porque que votar a Vox puede permitir otros cuatro años más de Ejecutivo socialista.

"Un voto a Vox es cuatro años más de Susana Díaz", ha afirmado rotundo el vicesecretario de Organización del partido, Javier Maroto, en una rueda de prensa en la sede del PP tras la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Pablo Casado, en un momento en que las últimas encuestas dan representación en el Parlamento andaluz al partido de Santiago Abascal, en algunas hasta cuatro escaños.

Para evitar esa fuga de votos a Vox, Maroto ha recordado lo que ocurrió en Madrid, donde los más de 9.000 votos que cosechó esa formación en los comicios de 2015 impidieron gobernar a Esperanza Aguirre y dieron el Gobierno del Ayuntamiento a Manuela Carmena. "Un voto a Vox Madrid, supuso los primeros cuatros años de Manuela Carmena", ha abundado.

Cs, "OPCIÓN DE MÁXIMO RIESGO"

Además, Maroto ha subrayado que los socios de Vox en Europa son la "extrema-derecha" y con un "extremo discurso" que está dando "respaldo" y "aliento" al expresidente catalán de Carles Puigdemont. A su entender, el "enemigo de la política efectiva" es el "populismo", sea de izquierda o derecha, con "recetas facilonas" a "problemas complejos".

Al ser preguntado si el PP no descarta entonces pactar con Vox tras los comicios del 2 de diciembre, el vicesecretario de Organización del PP ha dicho: "Ni descartamos ni no descartamos", para añadir que Vox es ahora un partido sin representación parlamentaria y hay encuestas que ni siquiera le dan entrada en el Parlamento andaluz, por lo que no van a hacer "hipótesis de Gobierno ni electorales".

En el caso de Ciudadanos (Cs), Maroto ha recordado que hace cuatro años ya pactaron con Susana Díaz y que ahora pueden volver a hacerlo, por lo que ha insistido en que solo el voto al PP garantiza el "cambio" en Andalucía. "La opción de Cs es de máximo riesgo porque teniendo buena relación personal y siendo socio con Rajoy, ya han votado una vez a la investidura de Sánchez y de Díaz, el mayor problema de España y de Andalucía", ha manifestado

NUEVO "ESCÁNDALO" EN ANDALUCÍA

Además, el responsable de Organización del PP ha exigido a Susana Díaz que ofrezca explicaciones sobre el "escándalo" que afecta al expresidente andaluz José Rodríguez de la Borbolla sobre un presunto "pelotazo de 12 millones de euros" de una empresa vinculada a él mismo. Según 'El Mundo' formó parte de Guadalnubio, la sociedad que compró por ocho millones dos fincas que al año y diez meses vendió por 20 a una empresa participada por El Monte.

"Borbolla dio el visto bueno y se abrazó con ella el día que fue elegida por el PSOE candidata a la Junta y Susana Díaz tiene que hacer un parón en su campaña y explicar todo esto sin dilación porque el PSOE tiene un grave problema en el día de hoy cuenta de este nuevo escándalo", ha afirmado, para añadir que "lo triste" es que "cada día" se despierta con "un nuevo escándalo" que afecta al Ejecutivo andaluz o los socialistas.

En este sentido, ha reiterado que la "única garantía de cambio" que evite casos de corrupción como el que se ha conocido hoy sobre Borbolla es el Partido Popular, que "no ha votado nunca al PSOE" para que gobierne la Junta y "no lo hará en ningún caso" en el futuro. "Otros lo han hecho ya y no se sabe si lo pueden volver a hacer", ha apostillado.