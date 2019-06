'Génova' desautoriza a Ayuso y dice que el PP no facilitará que Sánchez sea investido porque no es un partido "bisagra"

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha desautorizado este lunes a su candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se había mostrado partidaria de la abstención en la investidura de Pedro Sánchez, y ha recalcado que el PP no facilitará que el candidato socialista sea investido porque no son "un partido bisagra". "No solo no la vamos a facilitar sino que la vamos a dificultar", ha enfatizado.

Después de que este sábado la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, asegurara que no veía con malos ojos una abstención del PP a Sáchez, Díaz Ayuso se ha expresado en términos similares al afirmar que ella es partidaria de la abstención para evitar que pueda volver a ser presidente con el "apoyo de los independentistas y el entorno político de ETA". No obstante, posteriormente ha aclarado que cualquier decisión que tome el PP sobre la abstención le parecerá bien.

En una rueda de prensa en la sede nacional del PP, tras la reunión del comité de dirección del partido, García Egea , que ha confesado que ha hablado con Ayuso tanto antes como después de la entrevista que su candidata ha realizado en Onda Cero, ha descartado por completo esa abstención de su partido en la investidura de Pedro Sánchez.





"LA PELOTA, EN EL TEJADO DE SÁNCHEZ"

Así, García Egea ha resaltado que el PP "no es un partido bisagra" y ha añadido que "ni lo ha sido nunca ni tiene vocación de serlo" . Según ha agregado, el PP es el partido "líder de la oposición" que es "alternativa de Gobierno", de forma que "cuando el PSOE pierda las elecciones, tomará las riendas del país".

Es más, el 'número dos' de Pablo Casado ha afirmado que el PP no solo no va a "facilitar" la investidura de Sánchez sino que la va a "dificultar" porque "cuanto más cómodo esté Sánchez, más incómodos" estarán los españoles. "La pelota no está en el tejado del PP sino en el de Sánchez", ha apostillado.

Además, el secretario general del PP ha definido a su partido como "antagonista" al PSOE por las diferencias en materia impositiva, modelo territorial, educación, indultos a los presos independentistas que están en prisión preventiva por el 'procés' o incluso la designación del ministro Josep Borrell como vicepresidente de la Comisión Europea.

"Sánchez tiene encima de la mesa una hoja de ruta que hace incompatible cualquier pacto con los partidos constitucionalistas", ha afirmado García Egea, que ha recordado el 'no es no' que Pedro Sánchez repitió para expresar su rechazo a la investidura de Mariano Rajoy tras las elecciones generales de hace tres años.

A su juicio, el PSOE es el partido que ha "alimentado" este debate sobre la posible abstención del PP. En este punto, ha subrayado que es un debate que "interesa claramente al Partido Socialista", que "tiene socios naturales que le hicieron presidente en la moción de censura" y a los que ha venido haciendo "guiños".





CHARLA CON DÍAZ AYUSO: "ESTAMOS EN LÍNEA"

García Egea ha recomendado al PSOE que, en vez de ofrecer un "mercado persa" en los territorios en los que está negociando gobiernos autonómicos y locales, "se centre en conseguir apoyos de investidura". "Y si no puede, que llame a la puerta de los que le hicieron presidente", ha abundado, para añadir que el PP trabajará para "mitigar el dolor de cabeza" que, en su opinión, supone Sánchez.

Finalmente ha revelado que habló con Ayuso tras la entrevista que ésta realizó en Onda Cero -ella hizo después una aclaración de sus palabras iniciales-- y ha agregado que ambos están "en línea" porque "a toda España" le gustaría que Sánchez "no gobierne con nacionalistas o ir a elecciones". "Hablo con Díaz Ayuso de forma frecuente a lo largo del día y espero seguir haciéndolo", ha concluido.