'Génova' dice que el alcalde de León se ha explicado con "transparencia" y que el juez no apreció "ningún ilícito"

Silván se ha reunido este jueves con los portavoces de todos los grupos municipales, a excepción de Ciudadanos (Cs), tras conocerse que aparece en algunas grabaciones de la UDEF dentro de la Operación 'Enredadera', que se llevó a cabo en más de una treintena de ayuntamientos sobre las concesiones semafóricas y de radares.

Después, el alcalde de León ha afirmado que no tiene "ningún motivo para ocultarse" porque no está "ni imputado ni investigado en ninguna trama judicial". Además, ha subrayado que a lo largo de su trayectoria política no ha cometido "jamás, jamás ni una falta ni una ilegalidad".

En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, García Egea ha señalado que Silván ha ofrecido una rueda de prensa con "total transparencia" y ha añadido que esas informaciones están "en manos del juez", que "no apreció ningún tipo de ilícito".

"No me corresponde a mi valorar esto y sí a la Justicia, que por lo que parece no ha apreciado ningún tipo de irregularidad", ha manifestado García Egea. El regidor de León forma parte del Comité Ejecutivo del PP de Pablo Casado desde el pasado 21 de julio.