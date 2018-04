'Génova' se plantea crear una gestora en el PP de Madrid tras la renuncia de Cifuentes a la presidencia del PP de

La dirección nacional del PP se plantea crear una gestora del PP para asumir las riendas del partido en Madrid tras la renuncia de Cristina Cifuentes como presidenta de la organización regional, según han informado a Europa Press fuentes de la formación. Este paso se produce dos días después de su dimisión como presidenta de la Comunidad por un vídeo de 2011 sobre el robo de cremas en un supermercado en 2011 y por la polémica de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

Las dos vías que tiene el PP encima de la mesa son la convocatoria de una Junta Directiva Regional para elegir un nuevo presidente del partido o la creación de una gestora hasta la celebración de un congreso del partido. Sin embargo, fuentes de la dirección del PP han señalado que esta segunda vía es "muy posible" y tiene más opciones que la primera.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la cúpula del PP han hecho hincapié en la necesidad de abrir una "nueva etapa" en el PP de Madrid tras un mes convulso que ha vivido el partido. Y la creación de una gestora permitiría a 'Génova' un mayor control de la formación regional con la designación de personas de su confianza dentro de este órgano.

CIFUENTES PRESIDIÓ GESTORA CUANDO DIMITIÓ AGUIRRE

Precisamente, el PP acordó el 22 de febrero de 2016 que Cristina Cifuentes presidiera una gestora del PP de Madrid tras la dimisión que poco antes había presentado Esperanza Aguirre por los casos de corrupción que habían salpicado a la organización del PP en Madrid.

Cifuentes contó entonces, como 'número dos' de esa gestora, con el diputado nacional por Madrid Juan Carlos Vera, un hombre de confianza de Mariano Rajoy que tiene una amplia experiencia en la organización de campañas electorales. De hecho, dirigió la campaña autonómica que aupó a Cifuentes a la presidencia de la Comunidad en mayo de 2015.

Vera vuelve a tener opciones de formar parte de la nueva gestora, un órgano cuya creación tendría que aprobar el Comité Ejecutivo Nacional que preside Mariano Rajoy. En cualquier caso, fuentes del PP han admitido que en este momento la prioridad no pasa por el partido sino por la búsqueda de un candidato para que sea investido presidente de la Comunidad de Madrid.

Ángel Garrido, que ejerce la Presidencia de la Comunidad de Madrid en funciones tras la dimisión de Cifuentes, asumirá también las riendas del PP madrileño hasta que se elija nuevo presidente. Garrido es secretario general del PP madrileño desde el congreso que el partido celebró en marzo de 2017.

LA CARTA DE CIFUENTES A COSPEDAL

La secretaria general del PP, María Dolores Cospedal, ha recibido este viernes una carta en la que Cifuentes presenta su "renuncia irrevocable" al frente del PP de Madrid en una decisión "muy dolorosa" para ella que adopta, según explica, para no perjudicar al partido, "que necesita estabilidad" para dar continuidad a su proyecto.

En esa misiva, Cifuentes traslada un mensaje especialmente cariñoso a Cospedal, su principal valedora y defensora dentro de Génova desde que estalló la crisis por su máster. "No hace falta que haga especial mención, María Dolores, a mi lealtad hacia ti, no solo porque eres la secretaria general del partido, sino porque también eres mi amiga, y siempre me lo has demostrado", concluye.