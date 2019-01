'Génova' cree que Casado sale reforzado y avisa a Cs que si opta por aliarse con el PSOE será su "acta de defunción"

La dirección nacional del PP considera que su líder Pablo Casado sale reforzado de la Convención Nacional celebrada este fin de semana para liderar la alternativa al PSOE de Pedro Sánchez y advierte de que si Ciudadanos (Cs) opta por aliarse con los socialistas en vez de con el PP será su "acta de defunción", según han señalado fuentes próximas al presidente 'popular'.

En 'Génova' creen que este cónclave, que durante tres días ha reunido a los expresidentes del Gobierno, los candidatos a las elecciones y a expertos de la sociedad civil, ha supuesto un "punto de inflexión" y un "revulsivo" ante las citas con las urnas que tienen que afrontar en mayo. "Nadie que hoy salga de aquí cree que éste no es el camino", resume un miembro de la Ejecutiva 'popular'.

Fuentes de la dirección del PP subrayan que Pablo Casado ha demostrado que tiene "un proyecto" para gobernar España con el que quiere "cambiar las cosas". Y la línea de actuación de ese proyecto pasa por "devolver espacios de libertad a los ciudadanos", según añaden las mismas fuentes.

Desde el entorno de Casado consideran que sale reforzado de la convención, en la que sienta las bases para "ensanchar" al Partido Popular y "unir" todo lo que está a la derecha del PSOE desde una posición de centralidad como se ha visto en Andalucía porque, a su juicio, pueden "hablar con todos".

"COBARDE ES EL QUE SE VA DEL PARTIDO"

"Todo el desbloqueo de la política en España pasa por el Partido Popular", aseguran desde la dirección nacional del partido, donde tienen muy presente el reciente acuerdo en Andalucía que ha aupado a Juanma Moreno a la presidencia de la Junta.

En este sentido, y con la vista puesta en las alianzas electorales que serán necesarias en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, las mismas fuentes prevén que "no va a haber mayoría alternativa al PP" pero advierten de que, si eso pasara y Cs optara por aliarse con el PSOE, eso sería el "acta de defunción" del partido de Albert Rivera.

Por el momento, Casado va a seguir sin criticar ni a Albert Rivera ni a Santiago Abascal, señalan fuentes de su entorno. Sin embargo, otras fuentes de la cúpula 'popular' sí se muestran más contundentes: "Cuando dicen derecha cobarde... cobarde es el que se va del partido a otro sitio", indica un dirigente 'popular' ante la fuga de votos hacia Vox.

Este domingo, en su discurso de clausura de la Convención Nacional, el presidente 'popular' ha pedido no mirar a otros partidos y mostrarse como el partido "auténtico" que son frente a los que se "disfrazan" del PP. "A lo nuestro", ha proclamado ante un auditorio entregado.

Además, Casado ha subrayado que aquellos ciudadanos que se fueron a buscar al PP fuera de él "no lo han encontrado" y "no lo van a encontrar" porque ellos son el "verdadero" Partido Popular. A su entender, ahora tienen que "volver a conquistar" la confianza de esos votantes, decirles que el PP sigue siendo la "casa común" del centro derecha reformista y liberal al "servicio de España" y que no les va a "defraudar".