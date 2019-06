'Génova' no vetaría a Ángel Garrido para presidir Asamblea de Madrid, una votación que es secreta y con papeleta en urna

La dirección nacional del PP no vetaría al ex presidente de la Comunidad de Madrid y ex dirigente 'popular', Ángel Garrido, para presidir la Asamblea regional si Ciudadanos lo propone, todo ello pese al enfado que produjo en las filas del PP su fichaje por Ciudadanos en plena campaña electoral de las generales y sin avisar previamente a Pablo Casado, según han indicado fuentes de la cúpula del partido.

En todo caso, las votaciones para elegir a los miembros de la Mesa de la Asamblea, que se celebrarán el próximo 11 de junio, tienen carácter secreto y se desarrollan igual que en el Congreso de los Diputados, mediante papeleta en urna, una circunstancia que podría propiciar el rechazo a Garrido por de algunos excompañeros del PP.

Sin embargo, en el PP no es usual que sus parlamentarios rompan la disciplina de voto, máxime si hay un acuerdo previo entre PP y Cs sobre la presidencia de la Comunidad de Madrid y la de la Asamblea, lo que daría libertad al partido naranja para proponer a quien estime conveniente.

Dentro del Partido Popular hay quien prefiere que el papel de Ángel Garrido se limite a ocupar un puesto en la Asamblea de Madrid y evitar así que sea miembro de un posible Gobierno de coalición presidido por Isabel Díaz Ayuso.

Este martes, y ante la posibilidad de que Garrido sea presidente de la Asamblea, el líder de Cs en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, se limitó a decir que "lo va a hacer bien en cualquier lugar en el que esté" porque "tiene experiencia en gestión y conoce la administración regional".

LA ASAMBLEA DE MADRID SE VOTA LA PRÓXIMA SEMANA

Fuentes de la dirección nacional del PP recuerdan que en las negociaciones con Cs para desalojar al PSOE de la Junta de Andalucía ambas formaciones acordaron que la presidencia recaería en el 'popular' Juanma Moreno mientras que la Presidencia del Parlamento andaluz recayó en la dirigente de Ciudadanos, Marta Bosquet. Además, se repartieron las consejerías entre miembros de PP y Cs.

El secretario general de los 'populares' Teodoro García Egea, defiende "exportar" la 'vía andaluza' a ayuntamientos y comunidades autónomas y, de hecho anoche pidió "generosidad" a Vox tras la reunión que mantuvieron ambas formaciones en el Congreso. Paralelamente, y ante la negativa de Cs a negociar con el partido de Santiago Abascal, apeló a dejar a un lado "los egos y condicionantes personales" e intentar llegar a acuerdos.

El pacto entre PP y Cs debe cerrarse antes del próximo martes 11 de junio, día en que se constituirá la Asamblea de Madrid y los diputados regionales tomarán posesión de su cargo. El Pleno para la investidura del nuevo presidente o presidenta de la Comunidad, como tope, será el 3 de julio, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

LA MARCHA DE GARRIDO A Cs CAUSÓ MALESTAR EN EL PP

Garrido asumió la presidencia de la Comunidad de Madrid en mayo de 2018, tras la dimisión de Cristina Cifuentes, pero el líder del PP, Pablo Casado, no lo eligió para encabezar la lista a las autonómicas sino que le ubicó como número cuatro en la candidatura europea.

Cuatro días antes de las elecciones generales del 28 de abril, Garrido anunció por sorpresa su fichaje por Ciudadanos como número 13 de la lista del partido naranja a las autonómicas. La decisión descolocó por completo a 'Génova', que no ocultó su malestar. De hecho, Pablo Casado ni siquiera había sido informado previamente y se enteró durante un acto electoral en Sevilla.