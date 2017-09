Política

La Generalitat tiene hasta mañana para comunicar acuerdo de no disponibilidad

La Generalitat catalana dispone de plazo hasta mañana para comunicar al Ministerio de Hacienda el acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto, que no afecte a servicios fundamentales, exigido por el Gobierno el pasado viernes para garantizar que no destina fondos públicos al referéndum ilegal.