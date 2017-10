La Generalitat denunciará el escrache a Oltra por un posible delito de odio

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha instado a la Abogacía de la Generalitat a presentar una denuncia ante la Fiscalía por los delitos de odio y alteración del orden público tras el escrache sufrido anoche por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en su domicilio familiar.

En su intervención en la sesión de control de Les Corts Valencianes, Puig ha mostrado la solidaridad del Gobierno valenciano con Oltra y con las víctimas de las agresiones fascistas, y ha destacado que la sociedad valenciana es "una sociedad de personas libres, respetuosas y esperanzadas en un proyecto común".

Ha señalado que el Consell que representa a esta sociedad "no permitirá que un puñado de fascistas ponga en peligro la libertad, la democracia y el autogobierno" y no consentirá episodios como los vividos el pasado 9 d'Octubre o como el que sufrió anoche la vicepresidenta ante su domicilio por miembros de España 2000.

Puig ha recordado que hace 40 años "los radicales ya querían que nunca llegaran ni la democracia ni el autogobierno" y ahora, ha dicho, "atacan de nuevo a la democracia y al autogobierno".

No obstante, ha advertido de que no permitirán que el fascismo "vuelva a las calle para intentar atemorizar a todos los que no piensan como ellos".

"No son nadie. No representan a nadie y no va a ser protagonistas del futuro de nuestra sociedad", ha manifestado el president.

La portavoz del PP, Isabel Bonig, se ha sumado a estas palabras y ha dicho apoyar las medidas anunciadas por Puig, a quien ha asegurado que trasladará también "fotos de actos violentos y de intimidación" a miembros del PP, pues el escrache a Oltra no es libertad de expresión, pero tampoco lo era antes.

Al inicio del Pleno, el presidente de Les Corts, Enric Morera, ha expresado la solidaridad de la institución con la vicepresidenta y ha advertido: "La violencia ni la queremos ni nos representa y no aceptaremos amenazas a nuestra democracia y a ninguno de nuestros diputados", como es el caso de Mónica Oltra.