"Todo lo que se ha podido probar que demuestra que no hubo rebelión, Fiscalía no lo ha querido escuchar ni tener en cuenta. No nos extraña", ha lamentado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

Por ello, la también consellera de Presidencia ha considerado que se evidencia que el juicio del proceso soberanista "era un juicio farsa".