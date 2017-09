Generalitat asegura que los miembros de las mesas "no podrán ser detenidos"

La Generalitat de Cataluña ha informado en su página web sobre el referéndum de independencia convocado por el Govern para el 1 de octubre que las personas que sean miembros de las mesas electorales no podrán ser detenidos "por ninguna autoridad".

El gobierno catalán publica hoy en su web sobre el 1-O más información sobre la organización del referéndum y ha incluido un apartado titulado "Preguntas más frecuentes", en la que, en forma de pregunta y respuesta, ofrece información sobre el proceso puesto en marcha en Cataluña.

En este apartado se incluye la siguiente pregunta: "¿A lo largo de la jornada electoral, puedo ser detenido/da durante el ejercicio de mi cargo como miembro de una mesa electoral o interventor/a?".

Una cuestión a la que la Generalitat responde: "No. No puede ser detenido/a por ninguna autoridad, a no ser que haya un delito flagrante".

En esta web se ofrece información sobre cómo ser voluntario para participar en el 1-O y la normativa relativa a la constitución de las mesas electorales y la elección de sus miembros.

Los miembros de las mesas electorales se elegirán por sorteo y el Govern advierte de que es un cargo "obligatorio, no voluntario, sin perjuicio de poder alegar causas justificadas y documentadas que impidan la aceptación del cargo".

En este caso, y al igual que en otras elecciones, se designarán también suplentes y no se podrá constituir una mesa sin la presencia de un presidente y dos vocales.