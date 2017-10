El delegado de la Generalitat de Cataluña en Madrid no intervendrá en la comisión del 155 en el Senado

Según el portavoz de Unidos Podemos, Óscar Guardingo, la formación 'morada' ha pedido que se dejara intervenir a Mascarell en la comisión, una iniciativa a la que se ha sumado ERC y PDeCAT. Sin embargo, el PP se ha mostrado contrario a esta propuesta mientras que el PSOE no se ha pronunciado. "El PP no le permite hablar", ha afirmado Guardingo preguntado por el posible encaje de Mascarell en la comisión conjunta. Según ha dicho no ha llegado a votarse el asunto pero el PP, con mayoría absoluta, ha mostrado su criterio en contra al no tratarse de un miembro del Govern.

Al inicio de la comisión, varios grupos han expresado su queja por la negativa a que Mascarrel participe en la comisión. El portavoz de PDeCAT, Josep Lluís Cleries, ha pedido a la Mesa que reconsidere el el acuerdo para que Mascarell pudiera intervenir. "Por eso pidió un representante del presidente de la Generalitat en ningún punto dijo que sea un consejero del Gobierno", ha alegado Cleries.

ERC ha expresado también su queja, asegurando su portavoz Miquel Ángel Estradé que, en caso de no poder asistir Puigdemont, el delegado de la Generalitat en Madrid es un cargo "suficientemente digno" para poder representarlo.

Igualmente, Guardingo ha pedido intervenir para reclamar que la figura del representante aparece en el 155 y en el Reglamento del Senado. "No podemos predeterminar qué va a hacer y debe tener un turno de palabra", ha argumentado.

PNV se ha sumado a la demanda, afirmando que sería positivo que en un momento de "incertidumbre y tensión" sería positivo que la Generalitat hubiera podido hablar en la comisión. "Todo aquello que nos dé luz, todo lo que sea dialogar y explicar, a todos nos va a venir bien", ha afirmado el portavoz, Jokin Bildarratz.

PP: "GARCÍA-ESCUDERO HA SIDO GENEROSO"

También ha tomado la palabra el portavoz del PP, José Manuel Barreiro, para explicar que se le ha ofrecido a Puigdemont que compareciese en el Senado y que el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, "ha sido generoso" al ofrecer incluso el Pleno. "Se ha rechazado esa posibilidad. Lo que está haciendo el Gobierno de la Generalitat es declinar ese diálogo del que tanto hablan pero que tan poco practican", ha dicho.

García-Escudero ha asegurado que se estaba reiterando un debate ya zanjado en la reunión previa de la Junta de Portavoces, que ya estaba tomado el acuerdo "y no se va a cambiar". El criterio aplicado es que Mascarell no tiene rango al menos de consejero de un gobierno autonómico como para poder intervenir en una comisión, que es lo que exige el Reglamento.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, había designado al delegado de su gobierno en Madrid, Ferran Mascarell, y a los portavoces de ERC y el PDeCAT en el Senado Miquel Angel Estradé y Josep Lluís Cleries, para representarle en la comisión que celebra esta tarde el Senado.