Garzón ve "lamentable" que la juez envíe a prisión a Junqueras y ocho exconsellers: "No es democracia"

"Lamentable la decisión de la AN. Delito inexistente (rebelión), falta de competencias (AN) y medidas desproporcionadas. No es democracia", ha escrito en su cuenta de Twitter el diputado de Unidos Podemos en el Congreso.

Además, ha afirmado que esta medida "la celebran" los "más ultras e irresponsables", como aquellos que, según ha recordado, coreaban la frase "a por ellos" al despedir a los guardias civiles y policías que partían hacia Cataluña para impedir la celebración del referéndum del 1 de octubre. "Ningún demócrata puede estar satisfecho con esta barbaridad", ha concluido.

LLAMAZARES VE "SOBREACTUACIÓN Y DESPROPORCIÓN"

También se ha pronunciado en Twitter el excoordinador general de IU y diputado en el Parlamento de Asturias Gaspar Llamazares, que observa "sobreactuación, desproporción y error en las acusaciones" de la Fiscalía y también en las medidas cautelares de prisión, que tendrán, a su juicio, "nefastas consecuencias políticas".

El portavoz de Izquierda Abierta ha indicado que "cuando no se aplica la ley con proporcionalidad, sensibilidad democrática y responsabilidad, se hace mala justicia y peor política". En su opinión, "la independencia judicial no significa ausencia de ideología ni una única interpretación de la ley al margen de su grave responsabilidad".