Garzón afirma que la sociedad catalana está "desbordando" la Constitución y la vía judicial "va a empeorar" la situación

"Hay ocasiones en la historia de la democracia en el que las leyes se quedan agotadas frente a una sociedad cambiante, en Cataluña la sociedad está desbordando los limites de la Constitución y cualquier aplicación estricta de la ley no sirve para solucionar el problema", ha asegurado Garzón en una entrevista Onda Cero, recogida por Europa Press.

A su juicio, Rajoy está actuando de manera "irresponsable" y "torpe" y se está "escondiéndose detrás de la ley", al atribuir a los jueces y las fuerzas de seguridad el papel que tendría que afrontar el Ejecutivo.

"Está siendo cobarde con un problema político parapetándose sobre la aplicación estricta de la ley", ha apuntado, añadiendo sobre una posible reforma constitucional que hay que mirar a las experiencias políticas e históricas y "no tanto" a la letra de las leyes, que, ha dicho, "no vienen escritas por Dios sino por hombres y mujeres, y son susceptibles de cambiarse".

Y ha explicado que el referéndum no es anticonstitucional, sino que "no viene recogido" por la Carta Magna, recordando que sí está contemplado que se celebre un referéndum no vinculante "a imagen y semejanza" de lo que sucedió en Reino Unido con la consulta soberanista de Escocia en septiembre de 2014.