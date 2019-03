Garzón dice que Unidas Podemos "garantiza conquistas sociales, que están amenazadas por derechas y titubeo de PSOE"

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha defendido este miércoles que Unidas Podemos, coalición con la que IU concurre en las próximas elecciones generales, es la candidatura que "garantiza" las "conquistas sociales", que están "amenazadas" por los partidos "de derechas y el titubeo del PSOE".

Garzón, que ha participado en Málaga en una asamblea abierta, junto con la diputada Eva García Sempere y el coordinador provincial de IU, Guzmán Ahumada, también ha pedido "la máxima movilización" de las personas "que creen que hace falta construir un país de principios y valores basados en la izquierda".

En concreto, ha incidido en los principios y valores "basados en la igualdad, en la justicia, en la solidaridad, y sobre todo un país de futuro, que no mire al pasado como otras opciones, sino que tenga claro que hay que defender las conquistas sociales conseguidas por generaciones precedentes, que han costado mucho y que ahora mismo están amenazadas por la irrupción de los diferentes partidos de derechas y ante el titubeo del PSOE".

LAS ENCUESTAS "SON UN DATO MÁS; TODO ESTÁ MUY ABIERTO"

Por otro lado, en relación con los últimos datos de las encuestas, Garzón ha incidido en que "siempre hemos sido muy cautos" con ellas pero ha incidido en que "en estos momentos creemos que está todo absolutamente abierto".

"Hay una gran proporción de ciudadanos que no saben lo que van a hacer el día de las elecciones, otra parte en este momento está volcada en la abstención; y nosotros lo que vamos a hacer es un trabajo para convencer a toda esa gente que en este momento no sabe qué votar o que ha decidido votar en blanco o no votar para que el 28 de abril pueda apoyar a nuestra candidatura de Unidas Podemos-IU", ha explicado.

A juicio de Garzón, Unidas Podemos es "la garantía de que se pueda preservar los servicios públicos, los derechos conquistados, la sanidad, la educación, las pensiones, las prestaciones sociales".

"Es nuestra candidatura la que lo garantiza y, en este sentido, queda mucho trabajo por hacer y no nos preocupa en absoluto ni nos genera ningún tipo de circunstancias las encuestas; todo lo contrario lo vemos un dato más".

Además, ha agregado que "el dato más relevante es el trabajo que queda por hacer y somos muy optimistas; creemos que está todo muy abierto, pero que son unas elecciones muy importantes".

"A partir del 28 de abril se va configurar un Parlamento que va a definir no solo la España para los próximos cuatro años, probablemente, para las próximas décadas", ha dicho, incidiendo, por tanto, en que "cuanto mayor --apoyo-- tenga nuestra candidatura, nuestro grupo parlamentario, creo que mejor será para el país", ha defendido.

CONFLUENCIA

También el líder de IU ha mandado un mensaje de agradecimiento a toda la militancia "por el esfuerzo democrático" que se ha hecho al votar en el referéndum de la semana pasada, que dio como resultado la confluencia y la unidad.

Por ello, ha recordado que IU concurrirá a los comicios con otras fuerzas políticas, entre ellas, Podemos. En concreto, Garzón será cabeza de lista por Málaga, algo que, ha dicho, "es especialmente bonito a efectos personales", pero, además, "puede tener una importancia política para el conjunto de la confluencia".

También se ha mostrado esperanzado en que puedan hacer "bien" el trabajo y "podamos convencer a la sociedad de nuestra propuesta política, feminista, ecologista y social que, desde luego, es la que vamos a explicar en muchos actos". En concreto, el de este miércoles en Málaga es el primero en la provincia pero ha dejado claro que "vamos a seguir viniendo aquí en numerosas ocasiones y con toda la militancia que está ya a disposición de esta campaña para la candidatura de Unidas Podemos-IU".

Por último, ha animado a toda la militancia, simpatizantes, y, en suma, "a todas las personas que creen en el espacio político de Unidas Podemos a que nos movilicemos para que ningún voto se quede en casa el 28 de abril", ha concluido.