Garzón pide a Sánchez reunir a la comisión bilateral con Andalucía para acabar con gaseoducto en Doñana o irá a Fiscalía

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Garzón ha reconocido el trabajo que está realizando la Plataforma Salvemos Doñana y el líder andaluz de la coalición de izquierdas, Antonio Maíllo, en este asunto, y se ha referido a la reunión que el pasado lunes mantuvo con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien solicitó la activación de esta comisión bilateral.

IU pide que se reúna la referida comisión, que contempla el Estatuto de Autonomía de Andalucía, a fin de que los gobiernos actúen de forma "inmediata" contra el proyecto de gas en el subsuelo del Parque Nacional de Doñana.

"Yo voy a hacer lo mismo y le voy a solicitar al Gobierno en funciones que active esta comisión bilateral para que se pueda poner fin al gaseoducto de Doñana", ha dicho Garzón, que ha avisado de que "si no se pone fin a este proyecto, si no se cumple con lo mandatado por Bruselas, desde IU no tenemos inconveniente en acudir a la Fiscalía".

Y es que, como ha defendido el líder de IU, "no se pueden poner por delante los intereses de las multinacionales a los intereses medioambientales de nuestra tierra". "Vale ya de echarse la pelota a otro lado, la Junta tiene que sentarse con el Gobierno de España y garantizar que se va a blindar Doñana por ley", ha remachado.

"TODO ABIERTO" EN LAS ELECCIONES

En otro orden de cosas, sobre las próximas elecciones, Garzón ha asumido que el electorado vive "un escenario de enorme volatilidad" en el que "todo está abierto", a la par que confía en que aumente la participación "y que la gente trabajadora vaya a votar" porque "los barrios ricos votan más que los humildes, y eso se traduce en más apoyo a partidos de derecha que quieren privatizar y desregularizar los servicios públicos".

Ha avisado de que en este "intenso" ciclo electoral "se redefine el modelo de país", cuando ha incidido en que "se están normalizando cosas que no pueden ser normales". "No solo están en juego unos concejales o escaños, sino cómo va a ser el país en los próximos años", ha agregado antes de restar importancia a la encuestas porque "todo está muy abierto".

Sobre la posibilidad de que la confluencia pueda apoyar al PSOE tras las generales, Garzón ha dicho que "es precipitado hablar de eso estando el escenario tan abierto", si bien salen a conseguir "el mejor resultado" y cuando se conozcan los resultados "valoraremos las opciones en coherencia con nuestro proyecto de izquierdas".

Igualmente, el líder de IU ha advertido del "peligro" que puede suponer que se reedite en España el pacto andaluz entre el PP-A y Cs y el acuerdo de investidura con Vox, partidos a los que ha definido como "derechas reaccionaria que quieren retrotraernos a tiempos oscuros en derechos civiles".

Para evitarlo, Garzón ha descartado que la solución sea votar al PSOE porque ha manifestado su preferencia por gobernar con Cs "y eso puede significar que Albert Rivera sea ministro de Trabajo, y ya sabemos qué opina Cs de los derechos laborales y de los sindicatos", ha zanjado.