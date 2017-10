Garzón dice que la "represión" de Rajoy "cohesiona" al bloque independentista y le encamina a la declaración unilateral

El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha advertido de que cada vez que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "saca la represión y la porra" está "cohesionando más" al bloque independentista catalán, que "aparca los matices y se encamina cada vez más cerca a la declaración unilateral de independencia".

En un encuentro con los medios en Bilbao en el que ha estado acompañado por la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, Garzón, que ha considerado que "el 155 de facto ya está sucediendo porque la intervención de la Generalitat se ha producido ya, aunque no se ha activado formalmente", ha señalado que el bloque independentista "del que el resto del Estado habla con objetivos claramente políticos, no es homogéneo", sino que "está formado por el PdeCAT, Esquerra y la CUP, aparte de la sociedad civil".

Según ha dicho, "cada uno de esos tres partidos y las organizaciones de la sociedad civil tienen diferentes formas de ver lo que está ocurriendo" y mantienen "posiciones divergentes y de matices importantes sobre el proceso independentistas", pero "el problema es que Mariano Rajoy, en vez de saber leer los detalles y los matices, está cohesionandolos con su represión".

"Cada vez que Mariano Rajoy saca la represión y la porra, ese bloque independentista aparca los matices y la política, y se encamina más cerca a la declaración unilateral de independencia", ha reiterado, para considerar que "la declaración unilateral de independencia está más cerca el día 2 de octubre que en septiembre".

Garzón se ha mostrado "muy preocupado por la situación actual, porque vemos un choque entre dos posiciones insostenibles". De un lado, ha dicho, "tenemos la posición insostenible de Puigdemont que parece que pretende declarar la independencia unilateral en los próximos días, cuando no tendría el respaldo y la legitimidad suficiente para ser declarada de ninguna forma".

Según ha considerado, la declaración unilateral de independencia es "un gravísimo error político si se produce, en cualquiera de las formas en que se pueda producir", así como "una situación insostenible, porque no cuenta con la mitad de la población catalana".

Para Garzón, la posición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tampoco es "la correcta", sino que "es igualmente o más insostenible", porque "lo que no se puede hacer desde un gobierno del Estado es ignorar un problema como el catalán".

Según Garzón, "una movilización de más de 2,5 millones de personas en Cataluña demandando una propuesta de forma pacífica es un problema de profundidad social enorme, y no se puede ignorar ni pretender resolverlo a palos". "No se puede pretender usar la porra para acabar con 2,5 millones de personas que demandan una posición política que no gusta al Gobierno", ha advertido, para criticar la "represión y el autoritarismo" con la que responde el Estado.

Además de "insostenible", ha dicho que la posición de Rajoy es también "cobarde" porque el PP "no se atreve a defender su modelo territorial" y se está "escudando detrás de policías, guardias civiles, de jueces y del jefe del Estado, poniendo a todos estos actores en primera línea de la batalla para que sean ellos quienes sufran el desprestigio".

Garzón ha considerado "verdaderamente grave" que la Policía Nacional y la Guardia Civil "están siendo protagonistas de un proceso político del que tendrían que ser protagonistas los actores políticos, que negociando y dialogando resolvieran por cauces pacíficos el problema, y no la policía, los jueces o la Guardia Civil".

A su entender, "hay que apostar por el diálogo, la negociación y por una salida política". Rajoy, ha dicho, es ahora mismo "el principal obstáculo para el diálogo" porque su "obsesión es intentar resolver a palos lo que no se puede resolver a palos". Por ello, ha reiterado la propuesta "política" de Izquierda Unida, que "pasa necesariamente por el diálogo, la negociación y el entendimiento mínimo", y que es "la república federal".

DISCURSO DEL REY

En cuanto al discurso del Rey Felipe VI, Garzón ha criticado que el tono fue "verdaderamente hostil, bronco y, probablemente, uno de los mayores errores de la Monarquía en las últimas décadas" porque "está comprometiendo su futuro al futuro de Mariano Rajoy", cuando es "el momento de la palabra y el diálogo que el propio jefe del Estado negó".

En ese sentido, ha dicho que el problema catalán "no se va a solucionar hasta que no se sienten en una mesa a negociar", para lo cual "hace falta movilización ciudadana". Por ello, ha pedido a todos los actores sociales y políticos que "pongan todo lo posible de su parte para promover el diálogo y la negociación", porque "no se están poniendo propuestas encima de la mesa por parte del Gobierno de España, solo represión y autoritarismo, y nada puede salir bien siguiendo ese camino".

"Más que actores políticos, necesitamos a la ciudadanía, que quiere una salida pacífica y democrática, y que hasta este momento no se ha manifestado con todo su potencial", ha reiterado.

Por otro lado, en referencia a las decisiones de diversas empresas e entidades financieras de trasladar su sede social fuera de Cataluña, Garzón ha advertido de que "lo único que expresa es que la inestabilidad económica que puede producirse, no es consecuencia del deseo del derecho a decidir de mucha gente, sino de la falta de diálogo y de la irresponsabilidad de los dirigentes políticos que no se quieren sentar a resolver un problema político".

TRAPERO

Sobre la comparecencia del mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ante la Audiencia Nacional como investigado por un presunto delito de sedición relacionado con los incidentes registrados el 1 de octubre en Cataluña, Garzón ha dicho que, "en este momento, tal y como hemos escuchado al Rey y al presidente del Gobierno, lamentablemente todos es posible, y es perfectamente posible ver a ciudadanos de este Estado en la cárcel por determinados procesos que son pacíficos".

Asimismo, ha considerado que no presentar la declaración de independencia en este momento "puede darnos tiempo para el diálogo", pero hace falta "que se comprometa el Gobierno de Rajoy y que Puigdemnont tome ese camino, el de no presentar la declaración de independencia, porque lo único que haría sería empeorar las circunstancias".

AZNAR

En referencia a las declaraciones del expresidente del Gobierno, José María Aznar, instando a Rajoy a convocar elecciones si no es "capaz" de abordar lo que ocurre en Cataluña, el líder de IU, tras calificarle como "el presidente más infame de la democracia española", ha lamentado que tanto Aznar como Felipe González "hayan decidido ser más pirómanos que el propio Rajoy en este incendio que están generando".

Además, cree que lo que ocurre en Cataluña no se va a resolver ni con elecciones generales ni con autonómicas, "porque el problema es político, y hasta que no se entre en cómo se cambia el modelo de Estado, y en una reforma de la Constitución y del marco de convivencia lo demás van a ser diferentes hitos de la misma escalada". Por ello, ha insistido en la necesidad de "un diálogo y una negociación que lleve a un referéndum pactado y a una reforma del modelo de Estado".

Sobre la intervención de la Iglesia y su ofrecimiento de medicación, Garzón la ha considerado "bastante más razonable, coherente y responsable que la del Gobierno de España y la del jefe del Estado, que salió abroncando y enfrentando a la población".

También se ha referido a la oferta del lehendakari, Iñigo Urkullu, a mediar en el conflicto catalán para considerarla "razonable", porque "su posición de dialogar y de intentar mediar es coherente con lo que nosotros defendemos y lo que defendería cualquier dirigente europeo de una derecha civilizada".