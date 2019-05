Garzón (IU) llama a recuperar el "instinto de clase" y pide "un esfuerzo más" de cara a las elecciones del domingo

"Recuerdo unas palabras que fueron muy sonadas en su momento de Warren Buffet, multimillonario estadounidense, que dijo: 'claro que existe la lucha de clases, pero es mi clase, la clase alta, la que va ganando'", ha resaltado Garzón, por lo que ha advertido que "vaya a ser que nos encontremos que los ricos sí tienen conciencia de clase y que la hayamos perdido las familias trabajadoras".

Garzón ha participado así en un acto electoral en Málaga junto a la candidata al Parlamento europeo por Unidas Podemos Sira Rego y los portavoces de Adelante Andalucía Antonio Maíllo, Ángela Aguilera y José Ignacio García, además del candidato de Adelante Málaga a la Alcaldía de la ciudad, Eduardo Zorrilla, y la número 2 de la lista, Paqui Macías.

El líder de IU ha indicado que en diciembre "a los andaluces los pillaron desprevenidos, estábamos despistados, y como resultado hay un gobierno de tres derechas" que aplica recortes. "Afortunadamente el mes pasado reaccionamos y conseguimos frenar a las derechas reaccionarias", ha resaltado.

"Pero no nos podemos relajar, por eso es importante seguir convenciendo a familiares y amigos", ha dicho, para que los municipios se conviertan en un "dique de contención frente al gobierno de las tres derechas de Andalucía".

Garzón ha advertido que las tres derechas tienen "un plan" que solo están avanzado "en una pequeña parte", pues hay "otras muchas cosas guardadas que no han querido hacerlas antes de las elecciones para no asustar".

En este sentido ha especificado que conocen a estos "actores" y sus políticas, que "significan aumentar la desigualdad de clase que se ha incrementado en los últimos años", por lo que ha recordado las reformas laborales, los recortes en sanidad, educación, en pensiones y en prestaciones sociales "como consecuencia de esas leyes del PP que obligaban a los municipios a seguir recortando en los servicios sociales aunque tuvieran dinero", ha apuntado.

Asimismo ha subrayado que en los últimos diez años los salarios han crecido un 0,8 por ciento y los beneficios empresariales un 63 por ciento. "Mientras eso sucedía las reformas laborales han aumentado los niveles de explotación, hasta el punto de hacernos creer que cobrar 1.000 euros es un privilegio", ha añadido.

"Quieren normalizar esa situación de precariedad hasta el punto de que parezca normal que el año pasado uno de cada cuatro contratos firmados fuera de menos de una semana de duración", ha continuado. Para Garzón esta situación son resultado de unas "políticas de clase".

Al respecto ha apuntado que aunque PSOE, PP y Cs no usen esa palabra "sus políticas siempre son de clase, porque cuando bajan el dinero a los ricos hay menos dinero para pagar la sanidad pública o la educación pública", lo que repercute en la calidad de vida de las familias trabajadoras, ha señalado.

Además ha detallado que el "instinto de clase no solo se manifiesta en esas políticas", ya que también se observa cuando el Banco Santander considera que "lo mejor para España es un gobierno de PSOE y CS".

"Nosotros ya tenemos que empezar a entender que detrás hay un interés de clase" cuando el Santander, la CEOE y las grandes empresas apoyan a esos dos partidos, ha afirmado Garzón, pues "hace sospechar" que esos intereses no se corresponden con los de las familias trabajadoras, ya que las preocupaciones de Botín, que "gana 29.000 euros al día solo por ser presidenta del banco", difieren de las de la clase trabajadora, ha recalcado.

Por otro lado, también ha apuntado que el voto del domingo es también para "mandarle un mensaje al PSOE y decirles: por la izquierda es por dónde se va", ya que Sánchez "no ha dado pistas de lo que va a hacer después de las elecciones" para formar gobierno.

También se ha referido a Europa, que se ha usado muchas veces en España como "excusa", como en el caso de privatización de Endesa, que PSOE y PP llevaron a cabo argumentando que "Europa lo exigía, que en la Europa moderna 'no podía haber empresas públicas', nos decían", tras lo que se "malvendió" a una empresa de la que el Estado italiano es en parte propietario, ha recordado. "La paradoja era evidente", ha señalado.

PROYECTO DE EUROPA Y RETOS

Precisamente, sobre Europa ha centrado su intervención Rego, que ha indicado que a pesar del relato de que la UE se fundó sobre ideas de libertad y derechos humanos "se les olvida decir" que se fundó sobre intereses comerciales, por lo que ha abogado por celebrar el 9 de mayo el "triunfo sobre el fascismo" en lugar del Día de Europa.

Asimismo, ha señalado que Europa se enfrenta a distintos retos. El primero es defender un modelo de Europa de derechos humanos y justicia, que "no deje a los inmigrantes morir en el mar", que sea feminista y con verdaderas políticas de cambio climático, además "sin OTAN ni ejército europeo".

El otro reto es el de la "batalla de las ideas", por lo que ha indicado que Unidas Podemos "no va a normalizar el sufrimiento humano: somos la gente que no va a caer en los falsos debates sobre la libertad de conciencia que nos traen los fantasmas del fascismo, que no va a aceptar la narrativa de una Europa de bien y de paz cuando en realidad está dejándonos como personas vulnerables y con miedo".

El tercer reto es "luchar y ponernos frente al avance de la extrema derecha y del fascismo", que "hay que combatir", por lo que ha asegurado que van a ponerse delante y decirles "no tenemos miedo, porque somos las hijas de quienes defendieron la República, las hijas de las Brigadas Internacionales, de quienes están en las cunetas".

Asimismo, ha criticado que el candidato del PSOE a las elecciones europeas, el ministro en funciones Josep Borrell, "justificaba el acuerdo de la vergüenza con Turquía y decía que había sido un remedio para frenar la hemorragia de inmigrantes", así como que "se le olvida" al candidato número cuatro del PP al Parlamento europeo, Juan Ignacio Zoido, al alabar al exministro de Agricultura Miguel Árias Cañete, que la familia de éste "es una de las grandes prestatarias de las ayudas de la PAC".