Garzón (IU) asegura que el apellido Borbón siempre ha sido "privilegiado" y "no encaja bien" en la ley

En un mensaje en su cuenta de Twitter, recogida por Europa Press, el dirigente de IU y portavoz adjunto de Unidos Podemos en el Congreso ha denunciado el viaje a Roma de Urdangarín junto a su esposa la Infanta Cristina de Borbón, hermana del monarca, que han recogido distintos medios.

Este viaje se produce pese a que el cuñado del Rey fue condenado el pasado mes de febrero por la Audiencia de Palma a seis años de cárcel por los delitos de prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencia y dos delitos fiscales, una sentencia que actualmente está pendiente de recurso.

"Las típicas vacaciones de un condenado a seis años de prisión por robarnos millones de euros", ha denunciado Garzón, quien ha ido más allá asegurando que el apellido Borbón "nunca ha encajado bien en las leyes españolas" y "siempre ha sido privilegiado".

Estos comentarios coinciden con el 80º cumpleaños del rey emérito Juan Carlos I, en una jornada en la que distintas autoridades están elogiando su figura y destacando su papel en la Transición española. Las críticas de Garzón contrastan con los mensajes de cariño enviados por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el líder del PSOE, Pedro Sánchez o el expresidente José María Aznar, entre otros.

COMPARA A URDANGARÍN CON JUNQUERAS

El coordinador federal de IU ya criticó este jueves las "contradicciones" en las que a su juicio incurre la justicia española al mantener en prisión al exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras sin condena en firme, mientras que Urdangarin no ha ingresado en prisión.

"Contradicciones de una Justicia que no lo es tanto", publicó Garzón en un mensaje en su cuenta personal de la misma red social. Urdangarín estuvo el pasado 31 de diciembre en Vitoria, donde estuvo departiendo con el exministro y líder del PP vasco, Alfonso Alonso.

Este mismo viernes Garzón ha reiterado su rechazo a la continuidad de Junqueras en prisión después de que el Supremo haya rechazado su puesta en libertad. "Me parece un error que Junqueras siga en prisión preventiva. No comparto su proyecto independentista, pero pienso que los problemas políticos se arreglan con políticos, no con jueces", ha escrito.