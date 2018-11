Política

Garzón (IU) dice que el acto frente al Supremo es para no permitir que "sigan robando los de siempre"

El coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha afirmado que la manifestación convocada para este sábado a las seis de la tarde frente al Tribunal Supremo, para protestar por la decisión del alto tribunal de que sean los clientes quienes hagan frente al Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) y no los bancos, responde a la necesidad de "movilizarnos las familias trabajadoras para que no nos roben, para que no nos saqueen las entidades de siempre, que son las entidades financieras".