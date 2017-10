Garzón (IU) pide al PSOE "valentía" para "canalizar" el problema catalán junto con IU y Podemos

El coordinador federal de IU y diputado de Unidos Podemos, Alberto Garzón, ha pedido al PSOE "valentía" para, junto con IU, Podemos y otros partidos, "canalizar" el problema catalán, porque PP y Cs no tiene mayoría en el Congreso. En este sentido, ha afirmado que "no hay propósito de encauzar" el tema catalán "de manera civilizada" y que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, declarará la independencia unilateral, mientras que el Ejecutivo del PP "lo más posible" es que aplique el artículo 155 de la Constitución, que supondría la suspensión de la autonomía.

En una entrevista concedida a Radio Popular-Herri Irratia, recogida por Europa Press, Garzón ha considerado que, en la actualidad, "se vive una escalada de tensión en toda la sociedad, no solo la catalana, resultado de la falta de cauces políticos para abordar un problema de naturaleza política".

A su juicio, esta situación tiene "responsables políticos", como son el Ejecutivo del PP y el Gobierno de Cataluña, "con Puigdemont a la cabeza", cuya estrategia es declarar la independencia "sin fundamento ni base social suficiente". Además, ha reprochado "la irresponsabilidad" del gabinete de Mariano Rajoy, "que niega el conflicto político y se opone a cualquier tipo de diálogo o mediación para encauzar esto".

En este contexto, según ha destacado, "se dispara la tensión en todo el conjunto de la sociedad". "Los elementos nacionalistas se exaltan muchísimo más que en otras épocas y nos encontramos ante un riesgo evidente de fractura social en virtud de la incapacidad política de los gobernantes", ha dicho.

Para el dirigente de izquierdas, se está todavía "en la fase de ascenso de la escalada de tensión". "Me temo que no hay propósito de encauzar esto de una forma civilizada de momento, en esta fase, porque parece que va a haber una declaración de independencia de forma unilateral, sin sustento suficiente", ha indicado.

Alberto Garzón ha abogado por "soluciones pactadas", con un referéndum acordado y un modelo de Estado federal. "Pero estamos muy lejos de llegar a hablar de estas cuestiones", ha indicado.

En esta línea, ha apuntado que la aplicación del artículo 155 de la Constitución "es una de las posibilidades en absoluto a descartar". "Es, probablemente, la más posible. Es lo que ha dicho Mariano Rajoy, es lo que han dicho desde el PP y es también lo que se le pide desde la parte más reaccionaria del Estado, que es Ciudadanaos", ha señalado.

Por ello, ha dicho que, "ante una declaración unilateral de independencia, que va a contar con muy pocos apoyos, incluso dentro de la sociedad catalana, Rajoy puede verse fortalecido para intentar ganar con el tema nacional en el campo nacional lo que no puede ganar con el tema de la corrupción y con el tema social". "La estrategia del PP es lanzarse con todo en el tema nacional que sabe que es un campo que puede rentabilizar muchísimo mejor", ha destacado.

PSOE

El coordinador federal de IU cree que el PSOE es "un partido necesario para resolver ese problema" porque, de un lado, existe "un bloque reaccionario del PP y Ciudadanos que no entienden que hay un problema político, más allá de los discursos". "Por otro, tenemos también un espacio independentista que está dispuesto a adoptar una declaración unilateral de independencia", ha añadido.

Por ello, ha afirmado que, si los socialistas fueran "valientes" y tomaran "las vías del diálogo", junto con IU, Podemos, y otros partidos podrían "canalizar todo esto porque PP y Ciudadanos no tienen, en este momento, mayoría en el Congreso". No obstante, considera que "hay vértigo" en el PSOE a tomar este camino.

MOVIMIENTOS EMPRESARIALES

Garzón ha quitado importancia a los movimientos empresariales en Cataluña, al considerar que "pertenecen al ámbito de la propaganda, más que de la realidad económica".

"Lo que se está viendo son declaraciones y cambios jurídicos que no alteran prácticamente lo más mínimo la composición del entramado empresarial del conjunto del Estado, incluso de Cataluña. Son declaraciones que están muy movidas por intenciones políticas. Naturalmente, el capital no tiene ningún interés más allá de la ganancia. No es un capital patriota", ha manifestado.

En este sentido, ha señalado que "el movimiento que han hecho las grandes empresas que han anunciado el desplazamiento de la sede social es más simbólico que efectivo". "No se ha movido un puesto de trabajo, no se ha movido ni un solo cajero, no ha habido un movimiento material. Simplemente ha habido algunas modificaciones menores, pero muy potentes en el ámbito simbólico porque significa que las grandes empresas de Cataluña no están del lado de la independencia catalana, que es lo que está en juego", ha apuntado.