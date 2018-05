Garrido, sobre la situación del PP hasta las elecciones de 2019: "Nadie dijo que fuera fácil"

El presidente de la Comunidad de Madrid en funciones, Ángel Garrido, ha realizado este jueves una valoración del tiempo que le queda al PP hasta las elecciones de 2019 en la región, que ha querido resumir en una sola frase: "Nadie dijo que fuera fácil".

Y es que, Garrido es uno de los nombres que 'suena con fuerza' para ser el candidato del PP a la Presidencia de la Comunidad hasta los comicios. La propuesta de los 'populares' se conocerá antes del lunes, fecha fijada para comenzar la ronda de contactos entre la presidenta de la Asamblea, Paloma Adrados, y los grupos parlamentarios.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que se ha celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, Garrido ha reiterado que corresponde a los miembros de la dirección nacional y al líder de su partido, Mariano Rajoy, tomar la decisión sobre el candidato, que se sabrá "en breve".

En cuanto a si ha tenido contacto con estos, el presidente en funciones ha indicado que sí ha hablado con el coordinador general del partido, Fernando Fernández Maíllo, pero que no le ha hecho ni una "sugerencia ni aportación" en relación al candidato". "No me corresponde", ha dicho.

Al ser preguntado por los posibles cambios en el Ejecutivo que pudiese llevar a cabo si finalmente él fuera elegido, ha evitado pronunciarse y ha sostenido que será la persona que finalmente se elija la que tome las decisiones pertinentes. Según ha indicado, él no ha pensando ni siquiera "en que pueda ser el candidato".

Pero, si ha manifestado que ser el máximo dirigente regional y consejero, como es su caso desde que la expresidenta Cristina Cifuentes dejase su cargo, solo se puede compaginar "en un corto espacio de tiempo".