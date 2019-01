Garrido replica al delegado de Gobierno que los taxistas llevan dos noches, no una, "y nadie ha hecho nada"

En declaraciones a la Cadena Cope, recogidas por Europa Press, el presidente madrileño ha replicado a Rodríguez Uribes, quien esta mañana le ha instado a ponerse a hacer su trabajo y a buscar la manera de regular los taxis y las VTC para acabar con el problema "de fondo" que tienen.

Garrido no ha querido entrar en "discusiones personales" porque, además, ha admitido que tiene muy buena relación con Rodríguez Uribes, pero le ha recordado que los taxistas de la Castellana llevaban dos noches en este punto.

"El que tiene que trabajar es él", ha sostenido Garrido, quien ha defendido que, por su parte, él ya lo está haciendo. "Yo trabajo, en lo que me compete a mí", ha manifestado, al tiempo que ha dicho que lo que no va a hacer es una legislación que "pretende eliminar a un sector para que no haya competencia".