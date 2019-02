Garrido reivindica que el PP ha ganado cuando ha ocupado "el espacio de centro" y que Casado lo tiene "claro"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha reivindicado este lunes que el PP es un partido que ha ganado cuando ocupa "el espacio de centro" y cree que todos lo tienen "claro", incluido el presidente del PP, Pablo Casado: "trabajar por el centro" es lo que harán "de aquí en adelante".

Así lo ha expuesto Garrido en declaraciones a los periodistas cuando ha acudido a la Junta Directiva Nacional del PP, convocada para empezar a diseñar la estrategia electoral ante las generales del 28 de abril.

"Hay que centrar el discurso y es la posición correcta; nosotros hemos sido un partido que ha ganado siempre que ha ocupado el espacio de centro y creo que eso es una realidad que lo tenemos claro y también el presidente nacional. Trabajar por el centro es lo que vamos a hacer de aquí en adelante", ha aseverado.

Al ser preguntado sobre si la posibilidad de aplicar el artículo 155 en Cataluña, como propone Casado, es una idea de "centro", el dirigente madrileño ha asegurado que "no tiene que ver con estar en el centro o no", sino que es "una necesidad por comportamiento de algunos". "Lo que quiere la inmensa mayoría de los españoles es no encontrarse solos y un gobierno que va a estar detrás de ellos y no a favor de los independentistas", ha señalado.

En este punto, sobre si le gustaría formar parte de las listas a nivel nacional, ha asegurado que estará donde quiera que le sitúe el presidente 'popular' y donde "pueda ser útil", pero que en estos momentos está "como presidente de la Comunidad de Madrid hasta el mes de mayo". "Donde me pida que esté el presidente allí estaré", ha lanzado.