Garrido, sobre la moción de censura: "Lo importante es la estabilidad del país más allá de intereses partidistas"

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, ha sostenido este jueves sobre la moción de censura que ha presentado el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que, a su parecer, "lo importante es la estabilidad del país más allá de intereses partidistas" y que para ello lo mejor es que "el Gobierno siga gobernando".

En declaraciones a los medios de comunicación en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, Garrido ha manifestado que cada grupo político tiene que hacer lo que crea conveniente "en cada momento" y que, con ello, él es "enormemente respetuoso".

Pero, desde su punto de vista, hay que mirar por "el interés general" y el Ejecutivo de Mariano Rajoy acaba de aprobar los Presupuestos Generales del Estado y España está en un momento que "tiene credibilidad". "El momento no es el oportuno", ha apostillado.

En este punto, ha insistido en que lo importante es "la estabilidad del país más allá de intereses legítimos pero que no dejan de ser partidistas y por tanto parciales".

En cuanto a la sentencia de la trama Gürtel, Garrido ha incidido en que no ha tenido ocasión de leerla entera pero ha trasladado que le parece que determina que "el PP no conocía lo que se produjo hace ya más de diez años". "Estamos ante una sentencia y un caso de hace nada menos que diez años, no de algo que afecte al PP de ahora ni de sus dirigentes", ha manifestado.

Garrido ha incidido en que se trata de una sentencia "justa" en lo relativo a que se aplica a personas que "lamentablemente aprovecharon sus cargos para enriquecerse y robar dinero de los españoles".

"Estas personas han causado un daño enorme a la credibilidad política de todos y de mi partido y por ello deben pagar por lo que han hecho", ha deslizado. Así, ha manifestado que está "muy contento" con la sentencia y ha abogado porque "paguen lo que tengan que pagar y devuelvan lo robado".