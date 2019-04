Garrido acudirá como expresidente regional a la celebración del Dos de Mayo en Sol una semana después de pasarse a Cs

En una entrevista con Europa Press, Garrido ha asegurado que sí asistirá como expresidente de la Comunidad de Madrid ya que "es el día de la fiesta de Madrid" salvo que se produzca "una eventualidad" que ahora mismo no existe. "Me gustaría asistir como también espero que vayan otros presidentes y personas que aunque ya no estén en los gobiernos les guste asistir y estar un rato con la gente el Dos de Mayo", ha sostenido.

Sobre si considera que será él el que acapare toda la atención mediática ese día, cree que no, y que será el protagonista "el presidente con el discurso", en este caso, Pedro Rollán, y los madrileños, porque es el día de Madrid y no el "de una persona en concreto". Además, piensa que "seguro que habrá personas muy importantes".

Precisamente, hace un año Garrido acudía a esta festividad como presidente en funciones después de la salida abrupta del Ejecutivo de Cristina Cifuentes tras la polémica del máster y el vídeo en la que la habrían pillado hurtando cremas en un supermercado.

Por aquel entonces, el actual presidente del PP, Pablo Casado, desembarcaba en Sol cuando sonaba como candidato a la Comunidad para las autonómicas. Garrido todavía no sabía si Mariano Rajoy iba a confiar en él para dar continuidad a su gobierno e intentó "ganarse el puesto" para hasta que finalizara la legislatura haciendo un discurso apelando a la unidad de España.

El año pasado ninguno de los cuatro expresidentes regionales del PP acudieron a la Real Casa de Correos: Alberto Ruiz-Gallardón se encontraba recientemente investigado en el caso Lezo, Esperanza Aguirre no acude desde que dejó la primera línea de la política; Ignacio González, tras pasar por prisión y estar pendiente de juicio, tampoco había sido invitado; y Cristina Cifuentes se encontraba descansando con su familia tras las dos dimisiones. Solo se presentó el primer presidente de la Comunidad, el socialista Joaquín Leguina.

Esta vez, Garrido acudirá al encuentro siendo número 13 de Ciudadanos a la Asamblea y después de que varios de sus antiguos compañeros de Gobierno, que estarán también presentes en el acto hayan criticado su decisión en el plano político, respetándole el lado personal.

Allí, Rollán dará el tradicional discurso en un momento convulso para el PP de Madrid en el que algunos de sus militantes se han cambiado a otros bandos políticos, como, además de Garrido, también ha sido el caso del concejal en el Ayuntamiento de Madrid Íñigo Henríquez de Luna, que irá como número cinco en la lista de Vox a la Asamblea.