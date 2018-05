Garrido tilda de "esperpento" que Montero e Iglesias pregunten a las bases por su continuidad tras comprar el chalé

El presidente electo de la Comunidad, Ángel Garrido, ha tildado de "esperpento" que la portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, y el secretario general de la formación, Pablo Iglesias, hayan planteado una consulta a las bases del partido tras comprarse un chalé por 600.000 euros en Galapagar.

En declaraciones a 'Onda Cero' recogidas por Europa Press, Garrido ha calificado así la consulta que corresponde, a su parecer, a una decisión personal. Para el presidente electo el problema de Iglesias no es que nadie haya entrado en su intimidad sino que utilizó ese tipo de cosas "como arma arrojadiza" en otro momento.

"Si tú criticas a un ministro porque se compre una casa de 600.000 euros y luego tú te compras la misma casa de 600.000 euros tienes que dar cuentas", ha dicho para a continuación incidir en que no se puede pedir que la gente no ponga de manifiesto "la incoherencia de haber criticado lo que ahora tú haces". Pero, Garrido ha defendido que por lo demás no se debe entrar en la vida privada de los políticos.