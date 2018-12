Garrido no entra en "quinielas" de candidatos del PP para las elecciones autonómicas, aunque le gustaría serlo

Así lo ha expuesto Garrido en declaraciones a los periodistas tras visitar a los niños ingresados en el Hospital Niño Jesús y sus familias y al ser preguntado sobre la elección de candidatos de su partido para liderar la Comunidad de Madrid.

"Podemos decir que están en las quinielas todos los afiliados del PP de Madrid. No voy a entrar en valoraciones de quinielas porque no tiene sentido; pasan los días y cada uno dice el nombre más oportuno que le parece", ha zanjado.

"YO NO JUEGO A LAS QUINIELAS NUNCA"

En la misma línea, preguntado por este mismo asunto en la sede del 112 en Pozuelo de Alarcón, tras felicitar a los trabajadores de emergencias las Navidades, Garrido ha indicado que las quinielas "las hacen los medios de comunicación" y que él no las hace. "Yo no juego a la quinielas nunca, y tampoco voy a jugar esto", ha añadido.

"Creo que es razonable que cuando hay un periodo prolongado en el que no se sabe quién va a ser los candidatos de Comunidad o Ayuntamiento, pues cada uno diga los nombres que le gustan más o que le parecen mejor, pero yo no quiero entrar en eso. Vamos a esperar a que decida el presidente nacional que lo hará a lo largo del mes de enero tal y como él mismo ha anunciado y ya quedan pocos días. Celebremos la Navidad con tranquilidad y las quinielas ya después se resolverán", ha incidido.

Sobre si pide como regalo de Navidad ser candidato, ha indicado que pide cosas "que son mucho más importantes que esas". "Eso es algo que a mí me gustaría, ya lo he dicho varias veces, pero en Navidad creo que pedir cosas que son bastante más importantes. Venimos de visitar el Hospital Niño Jesús y yo creo que cuando ves y ahí el ejemplo de fortaleza que te dan esos chavales, esos chicos y ves los problemas que de verdad hay importantes en la vida, creo que lo que hay que pedir es sobre todo salud y estar bien, luego todo lo demás, pues si sale o no sale, créame que es de un tono muchísimo menor", ha resaltado.

Por último, el dirigente madrileño ha indicado que cree que es "difícil" elegir a los candidatos ya que hay que seleccionar a aquellas personas que están en la "mejor disposición para ganar las elecciones" y que para eso "hay que evaluar muchas cosas", como "lo que se haya hecho" y "la situación concreta".

"Yo creo que hay que tomar la decisión teniendo consideración hay muchos inputs, muy diferentes y por supuesto de cara a elección de candidatos en las comunidades autónomas, hay que tomar también información de carácter nacional, no solamente correspondiente a la comunidad, y hay muchas cosas que incluyen. Es una decisión difícil y a mi no me gustaría tener que tomarla", ha concluido.