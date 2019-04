Garrido ya recoge en su perfil de Twitter su paso a Cs y se estrenará este jueves respaldando a Rivera en un desayuno

Garrido junto al candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, respaldarán a Rivera durante su intervención en este encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum, según ha indicado el partido.

En su perfil de Twitter, Garrido ha cambiado su foto de perfil y en su descripción especifica que es expresidente regional y candidato de Cs a la Asamblea de Madrid. De hecho, ha compartido un comentario de Albert Rivera que le da la bienvenida y tiene fijado un tuit donde expresa que, tras meditarlo mucho, ha decidido dar el paso de dejar del PP y seguir trabajando por los madrileños "desde el centrismo".

Su incorporación a Ciudadanos ha generado gran expectación y ha pillado de sorpresa tanto en las filas populares como en el seno del Gobierno regional, que dirigió hasta el 11 de abril.

Garrido será el número 13 de Ciudadanos a la Asamblea de Madrid y ha subrayado que es la "única opción" de "seguir luchando" por lo que cree. Se ha sumado al equipo de Ignacio Aguado porque es el partido que "mejor representa los valores del centro liberal".

En Bruselas, ha dicho, "seguro tendría un futuro más cómodo en lo personal", pero esto es "por razón de principios", ha añadido, en referencia a su candidatura en las listas europeas, donde iba de 'número 4' con el PP.

"Llevo casi 30 años en el PP y créanme que esta decisión no ha sido tan fácil, son muchos los procesos compartidos, son muchas las personas con las que he tenido lazos durante años y décadas y son lazos que no son fáciles de cortar y era la única opción por seguir luchando en las cosas en las que creo. Como saben, ocupaba el cuarto puesto de la candidatura del PP y seguro que (en Bruselas) tendría un lugar más cómodo en lo personal, pero esto es por razón de principios", ha sostenido.